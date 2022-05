Hoodooleen predstavlja singl "Seven harvests a year" za koji je snimio i zanimljiv video spot.

Hoodooleen predstavlja novi video spot za pjesmu "Seven harvests a year" za koju kaže da je bodulska verzija Fausta. Prodaja duše vragu za sedam berbi godišnje nije ispala kako je zamišljeno. Hoodooleen je pokrenut 2019. godine s jasnom vizijom zvuka koji teži pop minimalizmu uz koketiranje s klasikom što Robert jako dobro uobličuje svakim svojim singlom. Fokus stvaralaštva leži na vokalu i klaviru koji, po riječima publike i medija, mogu ozbiljno parirati vodećim svjetskim izvođačima.

Novi spot još je jedan u nizu uradaka talentiranog splitskog umjetnika Tonija Mijača s kojim Hoodooleen surađuje od samih početaka dok je za mix i master pjesme zaslužan Filip Vidović iz Matterhorn Music studija.

"U isto vrijeme kad se snimao spot za pjesmu 'Many More' gdje smo se ugrijali uz vatru i 'izgorili', snimljen je i ovaj u kojem me Toni zakopao u 100 kilograma soli kako bi prikazali konzervaciju duše. Ne pokušavajte ovo kod kuće ako je temperatura blizu nule. Kao što sam već rekao, s Tonijem je svako snimanje avantura!“, poručio je.

Samozatajnog, talentiranog i iskusnog umjetnika Hoodooleena neki će možda prepoznati po umjetničkom imenu, glasu ili pak po stilu, a nekima će ovo sigurno biti otkriće i melem za uši.

Šuput ostala u čudu zbog iznenađenja kojem se nije nadala: ''Tu mi je i muž, ajde mom mužu onda daj!'' +33

Larisa je opet modno sve pogodila, ali ovo je prvi put da ju gledamo u showu, a da nije u haljini +39