"Ako nije dovoljno" već kroz svoj naziv odmah daje naslutiti da se radi o borbi i neodlučnosti. Novu pjesmu potpisuje Miroslav Lesić Lesique, a HJER još jednom pokazuje na specifičnost svog vokala, čvrstoću i snagu u interpretaciji.

Pjesme za razlaz mogu biti i katarzične i inspirativne. Stvar je u tome da shvatite da ne možete promijeniti nekoga tko ne želi biti promijenjen. Ako ste puno puta prekidali i uvijek se vraćali, ovaj put je drugačije.

Ovo je izvrsna pjesma za nekoga tko je dao sve od sebe, ali jednostavno nije bilo načina da uspije.

"Ako ste spakirali kofere oko tisuću puta na putu do prekida, ovo je pjesma za vas. Postavlja se pitanje zašto je on taj koji uvijek vjeruje u ljubav, ali on je i taj koji uvijek pakira svoje stvari. Napokon dolazi do spoznaje da je cijelo vrijeme pokušavao zaista dobiti hrabrosti da ode", objasnio je HJER značenje pjesme.

Pjesma u svojoj pozadini zapravo je i refleksija na život. Koliko je dovoljno da bi uspjeli, koje sve prepreke moramo proći da bi došli do svog cilja, koliko borbi moramo voditi sami sa sobom, kada odustati, kada je vrijeme da stisnemo zube i nastavimo s borbom.

