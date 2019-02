Glazbenik koji je svojom iznimnom kvalitetom jedan od najosebujnijih među kolegama na sceni, najavljuje veliki koncert u zagrebačkom Domu sportova 17. svibnja ove godine!

Hari Rončević već dugi niz godina osvaja srca publike brojnim hitovima, a u Domu sportova proslavit će 25 godina bogate karijere.

Najavu za taj koncert radi na najbolji mogući način - novim spotom u izdanju Scardone!

Zanimljivo je kako je riječ o pjesmi iz 2007. godine "Ljubav je vječna" sa Harijevog albuma "Daj sebe do kraja". Kako sam naziv pjesme govori, ljubav je vječna ako ju čuvaš i njeguješ. Hari je to i napravio dajući vizualni oblik pjesmi koja je srca publike davno osvojila. Na suptilan i iskren način, jednostavnim spotom koji je napravio 12 godina kasnije potvrdio je kako je njegova ljubav prema toj pjesmi vječna.

Brojni Harijevi fanovi složit će se s tvrdnjom kako njega jednostavno ne možete ne voljeti. Ovaj nepopravljivi romantičar iz pjesme u pjesmu sve više osvaja, a bez obzira pjeva li uz podršku klape ili benda, uvijek zvuči posebno. Upravo u Domu sportova pridružit će mu se brojne kolege, a za veliku proslavu svoje karijere priprema još iznenađenja koja će najaviti uskoro.

Hari Rončević široj se javnosti prvi put predstavio 1994. godine na "Melodijama hrvatskog Jadrana" gdje je za pjesmu "Getanin" osvojio prvu nagradu struke, ali i simpatije publike. "I sve dok dišem", "Još tvog je poljupca", "Moje si more", "Kada jednom ovom zafalim se tilu", "Kad bi se moga rodit" i "Kad srce pronađe put" samo su neke od njegovih sjajnih pjesama iz 25 godina bogate karijere koje će publika imati prilike poslušati na velikom zagrebačkom koncertu.

''Evo došao je i taj dan da i ja zasviram u Domu Sportova. Nakon uspješnih nastupa u Lisinskom, ovaj koncert mi je poseban izazov jer tu mogu biti sve što sam bio ovih 25 godina. Od rockera, proroka do "ljubavnog glazbenog gurua". Upravo to može poslužiti i kao opis svega onog što ćete čuti na koncertu. Nadam se da ću biti posebno inspiriran mojom publikom koja me tijekom svih ovih godina podržavala'', izjavio je Hari.

U svojoj je karijeri Hari autorski surađivao s mnogim kolegama, među kojima se posebno ističu Oliver Dragojević i Doris Dragović. Svojim pjesmama uvijek pokušava udahnuti novi zvuk pritom pazeći da ne izlazi iz prijašnjih okvira. Upravo je to pečat njegove sjajne glazbe po kojem ga mnogi prepoznaju. Dosad je punio dvorane diljem Hrvatske i regije, za njegove koncerte se uvijek traži ulaznica više, a upravo je to glavni poticaj da 25. rođendan karijere proslavi u jednoj od najvećih domaćih dvorana.