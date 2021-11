Pjesma "Idem jugu svom" Harija Rončeviča oduševila je publiku na prošlogodišnjem Festivalu zabavne glazbe Split.

Idem domu svomu tri su riječi kojima bi Hari Rončević opisao svoj novi spot. Hari kao autor glazbe, teksta i aranžmana pjesme “Idem jugu svom” slavi povratak u Dalmaciju nakon dugogodišnjeg života u Zagrebu. Pjesmu je predstavio prošle godine na jubilarnom 60. Splitskom festival u rodnome Splitu, a sada je pjesma dobila i novi spot kojeg je snimao Hrvoje Svalina.

U spotu su sudjelovali svi članovi benda, ali posebnu ulogu ovog je puta dobio Toni Jurić. Snimljeni kadrovi pobudit će iskru nade, ali i nostalgije i želje za domom kod svakog tko ih pogleda. Nešto veseliji ton ovog spota i pjesme mali je odmak od jedinstvenog načina obrađivanja aktualnih društvenih problema u pjesmama "Spreman na sve", "Sve smo mi u pakao pretvorili" i "Hoću bolji svijet" koje je Hari objavio ove godine.

Splitski je pjevač o pjesmi rekao: "Ja inače ne pišem pjesme ako mi nešto ne znače, ili emotivno ili razmišljajući o drugoj osobi. Čak ne mora biti pjesma o meni, ali u ovom slučaju sam baš ja u pitanju. Nakon 14 godina života u Zagrebu – koji mi je inače jako drag zbog ljudi koje sam upozna tamo, a puno prijatelja imam i dan danas – jednostavno vuče te nešto uvijek doma, gdje si se rodio, gdje si živio 40 i nešto godina. To je bila inspiracija za ovu pjesmu s tim da sam ja to napisao dvije godine prije nego što sam se vratio".



Na pitanje o tome kako je proteklo snimanje spota Hari je odgovorio: "Snimanje je proteklo dobro. Pretpostavljam da je sve ispalo ne dobro, nego jako dobro. Na kraju smo snimali na jednom mjestu koje ovako nije uobičajeno za Dalmaciju s čudnom vizurama što ćete na kraju krajeva uspjeti vidjeti u spotu. Naše pjevanje će se izmješati s kadrovima koje je glumio inače član mog benda Toni Jurić. Spot je snimao Hrvoje Svalina, a članovi benda su snimali sa mnom.



Hrvoje Svalina o spotu je dodao i ovo: "Spot prikazuje povratak domu, kroz dugo putovanje koje prolazi protagonist, stiže do svog cilja i pronalazi djelić sebe koji je u tuđini bio zatomljen. Nije slučajnost što je protagonist u konačnici glazbenik koji se vraća svom bendu, čime je naglašena otuđenost same glazbe od društva u proteklom vremenu kao važnog čimbenika društvenog života".