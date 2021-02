Publika Harija Mata Harija ima priliku napokon uživati u novoj glazbenoj čaroliji proizašloj iz njegove radionice.

Hari Varešanović nedavno je proslavio svoj šezdeseti rođendan pa tako možemo reći kako je ova pjesma ujedno i svojevrstan poklon vjernim slušateljima što u suštini i sam potvrđuje.

“Nakon protekle stresne i teške godine za sve nas, svi se nadamo boljim i mnogo ljepšim danima. Dobio sam inspiraciju da napravim, jednu bajkovitu pjesmu naziva 'Ja sam sam što nemam tebe', i uljepšam svaki novi dan koji je pred nama”, rekao je Hari.

Riječ je o pop baladi pod nazivom "Ja sam sam što nemam tebe" prožetoj dubokim emocijama koje govore o izgubljenoj ljubavi. Cijeli uradak zrači izuzetnom jednostavnošću koja dočarava emotivnu bajku glazbe i teksta, do samog vizualnog djela gdje su iskorištene sve boje u samo dvije nijanse, crnoj i bijeloj.

Iako je ovo po mnogima prepoznatljiv Harijev stil, u njoj postoji posebnost koju kao glazbenik ostavlja u gotovo svim svojim baladama, od glazbe do prepoznatljivog vokala. Neke od njih koje to i potvrđuju svojom dugovječnošću su "Baš ti lijepo stoje suze", "Strah me da te volim", "Lejla" i mnoge druge. Sa spomenutom pjesmom "Lejla", Hari je izabran kao predstavnik BiH na Euroviziji, te je njome osvojio visoko treće mjesto, što je do sad najbolji plasman jedne bosanskohercegovačke pjesme na toj manifestaciji.

Velikim dijelom za sve ovo zaslužno je "naslijeđe" pa podsjetimo da je ljubav prema glazbi Hariju usadio djed koji je u svoje vrijeme bio violinist i poznati izvođač sevdalinki. Stoga niti ne čudi činjenica da je Hari već kao dječak pokazivao obećavajući talent i svoj prvi nastup ostvario prije nego što je krenuo u školu

Za pjesmu "Ja sam sam što nemam tebe" glazbu, aranžman i produkciju, napravio je Hari Varešanović, dok tekst potpisuje Armin Šaković koji je i ovoga puta, nedvojbeno, ugodno iznenadio.

Cijelu priču pop balade vjerno prati i video uradak kroz jednostavnost boja, crno bijelih tonova kao i nenametljivi plesni elementi. Takav spoj i sinkronizacija slike i zvuka daje sjajan epilog kompletnom djelu.