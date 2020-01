Nakon nepune dvije godine, ovog tjedna grupa Vigor opet odlazi na turneju u daleku Autraliju.

Grupa Vigor, predvođena karizmatičnim pjevačem specifičnog glasa, Mariom Rothom, posljednjih godina prometnula se među najpopularnije domaće bendove, a zbog čestih i velikih koncerata van granica Hrvatske, možemo ih s ponosom smatrati i našim najpopularnijim zabavno-glazbenim izvoznim proizvodom. Nakon nepune dvije godine, ovog tjedna ponovno odlaze na turneju u daleku Autraliju.

''Nakon našeg prvog i nezaboravnog posjeta Australiji 2018. godine, ponovno se vraćamo 'Down under'! Ovog puta posjetit ćemo Melbourne i Sydney i ne mogu vam opisati koliko smo nestrpljivi susresti se iznova s divnim ljudima tamo! Tim više jer su nam već javili kako su naši koncerti već unaprijed rasprodani jer ljudi uistinu vole ovo što radimo. Vidimo se 26. siječnja na open-air koncertu u Melbournu, a 1. veljače u King Tom klubu u Sydneyu. Jedva čekam da zajedno zapjevamo „Šatore“, „Još fališ“, „Bol“ ili „Mariju“... Posebni su to trenuci kad publika pjeva od riječi do riječi naše pjesme zajedno s nama, i evo, neizmjerno im se opet veselim'', poručio je Mario Roth australskoj publici koja ih s nestrpljenjem iščekuje.

S obzirom na izazove s kojim se Australija susreće posljednjih mjeseci u vidu požara, a sada i poplava, Vigor u Australiju odlazi u pravom trenutku.

Svojim pjesmama namjeravaju ljudima „dolje“ bar na trenutak odvojiti misli od svakodnevice, a tamo namjeravaju i konkretno pomoći u nekim akcijama. No, više o svemu saznat ćemo uskoro javljanjem Vigora iz Australije.