Dubrovačka grupa Valetudo predstavlja svoj treći singl 'Vjerujem' s novodolazećeg trećeg albuma Transmediteran.

Prethodna dva singla, 'Mala zemlja, velik dug' i 'Defora od mora', odlične su, radiofonične, iskrene pjesme uz koje su Valetudovci osvojili radijske etere.

Pjesma 'Vjerujem' inspirirana je istinitim događajem s Valetudove turneje kad su nakon svirke u Ljubljani, na samom ulasku u Dubrovnik umalo sletili u provaliju: „Na radiju je svirao Parni valjak i vozač je zaspao. Kao što vidite to se obično dogodi pred samim ciljem. Zato poslušajte HAK – kad si umoran, zaustavi se i odmori!“ – reći će nam Valetudovci.

O tome što se događa na tankoj liniji života i smrti pogledajte u ovom animiranom spotu kojeg je napravio Miran Dilberović, Dubrovačanin s londonskom adresom, poznat po radu na filmovima Spiderman Far From Home, The Rise of Skywalker i Jurrasic World.

Originalnim autorskim potpisom i posebnim glazbenim izričajem, osebujni i uvijek pozitivnom ispunjeni Drubrovčani, novom pjesmom prepričavaju i dijele još jedan dio svojih života. Kao i uvijek, uz iskrenu poruku i neodoljiv ritam!