Bend Svemirko najavljuje koncert u Tvornici kulture.

Grupa Svemirko sve je jače ime na domaćoj sceni, a ususret koncertu u Tvornici kulture koji organizira Yem, Branimir Blažević odgovorio nam je na nekoliko pitanja i otkrio pozadinu čitave priče.

Tko se krije iza imena Svemirko, koliko svirate skupa i kako je cijela priča krenula?

Iza imena Svemirko prvenstveno se krije mladi indie Apolon zvan Marko Vuković, koji je kamen temeljac cijele ideje Svemirka. Tu je naš predivni menadžer Bojan, bez kojeg bismo i dandanas svirali negdje u garaži u Zagrebu, a ne pred 1400 ljudi kao neki dan u Beogradu. U priči su još tri profesionalna amatera Antonio, Marin i Branimir. Sviramo godinu i pol, malo više, uskoro dvije godine. Mislim da je Marko htio napraviti muziku za bend i probati je izvesti s bendom, i spletom okolnosti je završio s nama svima u grupu. Trebalo bi njega pitati je li požalio zbog toga, no dobar je on i vjerojatno nije.

Debitantski album "Vanilija" dobio je sjajne kritike publike i struke. Koliko ste na njemu radili i što vam je bilo najteže u cijelom procesu?

Marko je taj koji radi svu muziku, no u posljednje vrijeme on hoće sve raditi, ali mi mu to ne možemo dopustiti. Proces je trajao godinu dana za snimanje, miks i sve što ide zajedno s time. Čekalo se pravo vrijeme da se izbaci album jer hrvatska nepostojeća scena godinama vapi za dobrim pop-bendom koji pjeva na materinjem jeziku. Smiješno bi bilo da nastupamo s engleskim pjesmama. Taj naglasak naš, a isto tako nismo više u srednjoj školi.

Album "Tunguzija" je među najboljim albumima ove godine sudeći po top-listama, koja je priča iza albuma?

Opet taj Marko i njegova potreba da napravi dobre pjesme. Tunguzija je prvenstveno zamišljena kao ep izdanje, čak smo i radili promociju za taj ep u KSET-u prošle godine, no ep kao takav nikada nije izašao. Dogodila se velika Tunguzija i skupile su se pjesme za cijeli album. Taj je period bio jako čudan jer je Marko kombinirao posao i snimanje albuma. Sve je sam napravio, od pjesama do covera albuma. Mislim da ljudima nije jasno koliki je to zapravo stres, pogotovo zbog toga što je prvi album prošao odlično i stvorila su se neka očekivanja kod ljudi. Ali isto tako mislim da su ta očekivanja opravdana, sudeći po količini publike koja dolazi na naše koncerte.

Što spremate za Tvornicu kulture u veljači?

Spremamo stvarno ne znam još ni sam što, ali bit će odlično. Imate jedinstvenu priliku prisustvovati mladom bendu u razvijanju. Ne znam kada se dogodilo ovako nešto što se događa sa Svemirkom. Ljudima je očigledno falilo dobre muzike koju mogu slušati doma i na nastupima uživo. Sve to zvuči žešće nego na albumu, ali opet kao da slušate album. Imat ćemo odličnu predgrupu, odličnu scenografiju, odlično uvježban bend i, nadam se, odličnu publiku u što većem broju. Zajedno smo svi u ovome.

Koji vam je najdraži nastup dosad i zašto?

Meni su osobno draži manji prostori za svirku. Uvijek ću pamtiti koncerte u Zadru, gdje je bilo toliko vruće i toliko puno ljudi, Rijeka nikada do sada nije razočarala, ali ipak publika u Srbiji uvijek da sve od sebe i tamo ću zauvijek imati lijepe uspomene. Beograd i hrpa ljudi koji vrište naše pjesme, ma nisam ni svjestan što se događa zapravo.

Čime se članovi benda bave dok ne sviraju?

Trojica studiraju, a dvojica su upravo otvorila studio Više manje zauvijek i vide se u toj branši. Velike planove imamo, ali sve će vrijeme pokazati.

Planirate li veću koncertnu turneju za sljedeću godinu i gdje vas sve publika može poslušati uživo?

Sljedeća godina počinje velikim koncertom u Tvornici kulture 1. 2. Nakon toga uzimamo zasluženu pauzu, radimo na drugim projektima i bendovima jer ova priča ne može uspjeti samo ako se radi o nama. Dajte, ljudi, svirajte više i izražavajte se glazbom. Onda se opet vidimo naljeto, kada ćemo pokoriti sve veće festivale u regiji.