"Danas ću, sutra ću“ sadrži 12 pjesama nastalih u prekretničkom periodu u kući Mašinka.

„Danas ću, sutra ću“ novi je studijski album zagrebačke grupe Mašinko, jedne od najomiljenijih u novijoj povijesti domaćeg melodičnog punk rocka. Album je odraz mindseta i problema generacije uvučene u odrasli život u kojem još tinja neslomljiv mladenački duh.

„Danas ću, sutra ću“ sadrži 12 pjesama nastalih u prekretničkom periodu u kući Mašinka. „Događale su nam se svadbe, rađala djeca, mijenjali poslovi, osnivale firme, selilo se u druge države i vraćalo iz njih. Šulc je proveo skoro godinu dana u Kini u ovom periodu, mi smo radili pjesme bez njega i slali mu snimke s probe, cijeli album je sniman u tri naleta u studiju..., dosad nismo nešto na taj način snimali“, prepričava Andrija Ražnatović, gitarist benda. S novog izdanja odjekuju motivi sazrijevanja, životnih promjena, muško-ženskih odnosa, propuštenih prilika i nostalgije. Uz primjetne reference na pop kulturu, grčku mitologiju i povijesne likove, Mašinko ne bježe ni od tema politike, nepotizma, nezaposlenosti i emigracije.

„Album je drukčiji. Iako smo i dalje bučni i veseli, mnoge su pjesme prošarane dozom sjete prisutnijom nego do sad. To smo i dalje mi i to se čuje, možda malo umorniji, stariji, ne nužno pametniji, ali i dalje mi. Pjesme nemaju neku izraženu zajedničku temu, i dalje nas inspiriraju stvari koje su direktno oko nas, ali ovaj naš album je, unatoč kaosu u kojem smo ga snimali, jedna lijepa i konkretna cjelina.“

Glazbu i aranžmane potpisuje Mašinko, a tekstove Marin Šulentić, Srđan Grbić i Andrija Ražnatović. Produkciju su radili Mark Mrakovčić, Leonard Klaić i Mašinko. Za snimanje je zaslužan Mark Mrakovčić, miks Leonard Klaić, a mastering Luka Tralić Shot. U ulogama gostujućih vokala pojavljuju se Lovely Quinces, Domagoj Šimek i beba Mirta Grbić. Fotografiju i dizajn za omot radio je Andrija Ražnatović.

Početkom godine Mašinko su rasprodanim koncertom u Vintage Industrialu proslavili 10 godina benda. Iza sebe imaju eksplozivni prvijenac „Mašinko“ (2010.), hitoidnog nasljednika „Svugdje je doma, al lijepo je najljepše“ (2014.) te dva split albuma – „Frakturko“ (2011.) s bendom Fraktura mozga i „Godina majmuna / Majmun godine“ (2016.) s Debelim precjednikom. Prije novog albuma „Danas ću, sutra ću" (2020.) izašao im je maxi singl „Punim plućima / Veća lopata“(2018.) s kojeg su oba singla dobila spotove, baš kao što je i posljednje izdana punk rock petarda „Cmrok 2“ u kojoj su opjevali nezaobilazan gradski lokalitet Jakuševac te bacili prozivku vladajućima i apatičnim građanima. U 10 godina postojanja svirali su u svim dijelovima Hrvatske, bilo klupski ili festivalski, kao i u mnogobrojnim gradovima regije. Ističu se i nastupi ispred velikana scene s kojima su dijelili pozornicu na velikim dvoranskim koncertima - Hladno pivo, Dubioza Kolektiv, Psihomodo Pop, Let 3, a među posljednje se ubraja i svirka prije legendi Zabranjeno pušenje.