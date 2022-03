Grupa Adastra predstavlja novu pjesmu "Prekinuti raj" i pripadajući spot snimljen u Dvorcu Sveti Križ Začretje.

Grupa Adastra snimila je novu pjesmu i spot pod nazivom "Prekinuti Raj". Radi se o rock pjesmi koja opisuje borbu s osjećajima prvih dana i mjeseci nakon prekida duge i burne veze.

U pjesmi se pojavljuje motiv dvaju leptira koji simboliziraju krhkost osjećaja i njihovo fatalno putovanje prema suncu. Spot za pjesmu su režirali poznati hrvatski fotograf Šime Eškinja i Jeronim Marić, pjevač i autor grupe Adastra.

"Ovo je već četvrti spot koji Šime i ja zajedno radimo i sjajno se nadopunjujemo. Kada smo Šime i ja pristupili kreiranju spota, Šime se bazirao oko vizualnih detalja i simbolike pomoću platna, poveza preko očiju i odabirom i pokretima modela, dok sam ja više pridonio s odabirom lokacije, postavljanjem rasvjete, montažom i vizualnim efektima. Bio sam oduševljen sa Šiminim odabirom modela jer je Kristina vizualno vrlo zanimljiva i mistična, posebno joj moram dati zasluge za izdržljivost na setu jer smo snimali u vrlo hladnim uvjetima, a temperatura nije prelazila iznad tri stupnja celziusa", izjavio je Jeronim.

Spot je sniman u Dvorcu Sveti Križ Začretje, model u spotu je Kristina Džigurski, a na realizaciji spota su još sudjelovale modna dizajnerica Saša Maksimilijan i filmska šminkerica Ela Milković.

"Glazba je nastala prije nekoliko godina, no stihovi su stizali postupno kroz proteklih godinu dana. Storytelling moje prijateljice Lorene Zvonimire Kolak i neka osobna iskustva su me inspirirala da oblikujem stihove pjesme Prekinuti Raj. Intenzivno radimo na našem petom albumu i jedva čekamo nastupe, a uskoro krećemo s planiranjem naše turneje po Hrvatskoj te nam je plan objavljivati spot svakih tri do četiri mjeseca", najavio je Jeronim.