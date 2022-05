Australski bend Tame Impala koji je revolucionirao rock svojim novim zvukom nastupit će u pulskoj Areni 17. kolovoza 2022. na prvom samostalnom koncertu u Hrvatskoj!

Tame Impala je psihodelični glazbeni projekt australskog multiinstrumentalista Kevina Parkera. U svom studiju, Parker piše, snima, izvodi i producira svu glazbu projekta Tame Impala. Na turneji, Tame Impalu čine Parker (gitara, vokal), Dominic Simper (gitara, sintesajzer), Jay Watson (sintesajzer, vokal, gitara), Cam Avery (bas gitara, vokal) i Julien Barbagallo (bubnjevi, vokal).

Tame Impala dobitnici su BRIT nagradu za najbolju međunarodnu grupu 2016., a 2021. nominirani su za najbolji za najbolji alternativni album - “The Slow Rush” i najbolju rock pjesmu za pjesmu - “Lost In Yesterday” na nagradama Grammy. Ovo je bila njihova treća nominacija za nagradu Grammy u kategoriji najboljeg alternativnog albuma, a prethodno su nominirani s "Currents" i "Lonerism". Album "The Slow Rush" je također nominiran za dvije Billboard Music Awards i American Music Award (AMA).

PR Foto: PR

Posljednjih godina Tame Impala predvodi brojne festivale, uključujući Splendor in the Grass, Coachella, Primavera, Lollapalooza, ACL i mnoge druge. Parker je jedan od najutjecajnijih glazbenih glasova posljednjeg desetljeća. Kao autor i producent Parker je surađivao s The Weekndom, Travisom Scottom, SZA-om, Lady Gagom, Markom Ronsonom, Kanyeom Westom, Kali Uchisom, Theophilusom Londonom, Miguelom, A $ AP Rockyjem i mnogim drugima.

“The Slow Rush” je četvrti studijski album Tame Impale. Album nastavlja niz odličnih izdanja od prvijenaca iz 2010. "Innerspeaker", "Lonerism" iz 2012. i "Currents" iz 2015. godine. Objavljen u veljači 2020., prikupio je preko 1,3 milijarde streamova. Došavši do # 1 na ljestvicama raznih zemalja, bio je to njegov album s najvišom ocjenom do sada u SAD-u i Velikoj Britaniji s 14 najboljih 10 pozicija u svijetu. "Slow Rush je izuzetno detaljno djelo", piše Pitchfork. "Zadivljen sam i začuđen što su sva glazba i tekstovi isključivo Parkerovo djelo, svaki akord na gitari i svaki okret gumba napravio je on."

Ulaznice za ovaj jedinstveni koncert kreću se od 300 do 550 kuna, a prodaja počinje u ponedjeljak, 14. ožujka 2022. u 11 sati. Ulaznice se mogu kupiti putem Eventim sistema. Cijene ulaznica su 550 HRK za ložu, 500 HRK parter stajanje, 480 HRK tribine te 300 HRK travnjak stajanje.

Ulaznice će biti personalizirane, a ograničenje broja ulaznica je 4 po narudžbi.

