Producent, DJ i suosnivač izdavačke kuće Ongaku Music / Playhouse / Klang Elektronik, Roman Flügel se svojim jedinstvenim stilom, idejama, kolaboracijama i solo projektima izdignuo iz mase i postao jedan od velikana njemačke elektro scene

Flügel, aktivan od ranih 1990ih i na sceni preko 20 godina, zasigurno je do sada najveće ime koje će ugostiti Tanzen Kollektiv, ovog petka, 15. ožujka, u omiljenom zagrebačkom Aquariusu na ovom jubilarnom izdanju tanzena.

Flügelov pristup glazbi teško je odgonetnuti. Činjenica je to kojom se on najviše i ponosi. "Volim element iznenađenja", Flügel kaže o svojoj DJ ulozi, "stoga je teško objasniti što zapravo radim." Izrastao je u okruženju tradicionalnog techna i housea, a njegovi setovi variraju između lokacija, publike i vremena. Stalna u njegovom svijetu zbilja samo mijenja jest. On je DJ, live izvođač, producent, remixer i vlasnik labela.

Istinski kameleon široke palete glazbenih boja, osoba koja je kroz svoju glazbenu evoluciju protkala više žanrova i alter ega (Alter Ego, Eight Miles High, Soylent Green, Acid Jezus i drugi).

Za Flügelov trosatni set zagrijat će nas vječni zaljubljenik u vinyle i istinski štovatelj dobre glazbe Borut Cvajner, suosnivač vinyl-only labela Vakum Records. Na sceni preko 15 godina i trenutno stacioniran u Puli, Cvajner je jedan od rijetkih hrvatskih DJeva koji se mogu pohvaliti s toliko nastupa izvan granica Hrvatske, a kulminaciju doživljava 2015. kada nastupa u legendarnom berlinskom klubu Tresor.

Za zatvaranje plesnjaka zaduženi su tanzen rezidenti Mozer i CET koji će posebno za tu prigodu odraditi B2B nastup, njihov prvi nakon više od 10 godina. Dvojac ponovno združen iza pulta da vam pruži nešto zbilja jedinstveno na petom jubilarnom izdanju tanzena.

Ulaznice po cijeni od 135kn potražite u sustavu Entrio, a u slučaju kupovine Mastercard® i Maestro® karticama tanzen vas časti s 10% popusta!

Ukoliko ostane ulaznica, organizatori će otvoriti i prodaju na vratima kluba po cijeni od 150kn.

Za službeni afterparty ovoga puta zadužena je ekipa iz kolektiva You are we koji pozivaju sve tanzen plesače da se u 7:00 presele u A1 te uz pratnju DJeva Lazo i Little G dočekaju izlazak sunca i doručak na You Are We Breakfast Club #2.