Glazbena tribina mjesto je rezervirano za skladatelje, muzikologe, glazbene teoretičare, ansamble, soliste i orkestre; to je mjesto praizvedbi i izvedbi koje se pamte, mjesto diskusija i polemika, ali prije svega mjesto gdje se hrvatski umjetnici povezuju i gdje se predstavlja scena suvremenih glazbenika.

Glazbena tribina, događaj koji jednom godišnje predstavlja recentno stvaralaštvo domaćih autora suvremene glazbe i slovi za mjesto okupljanja brojnih generacija, prvi put se održava u Zagrebu!



Nakon 56 godina stvaranja povijesti u Opatiji i Puli, gradovima koji su oduvijek slovili za vrhunske domaćine najbitnijih glazbenih događanja, u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja i Cantusa, 57. Glazbena tribina slijedom pandemijskih okolnosti održat će se u hrvatskoj metropoli od 20. do 23. veljače.

Glazbena tribina mjesto je rezervirano za skladatelje, muzikologe, glazbene teoretičare, ansamble, soliste i orkestre; to je mjesto praizvedbi i izvedbi koje se pamte, mjesto diskusija i polemika, ali prije svega mjesto gdje se hrvatski umjetnici povezuju i gdje se predstavlja scena suvremenih glazbenika. I ove godine će po prvi puta sve biti dostupno – online.



“Festival smo u prosincu prošle godine morali odgoditi, što je bilo vrlo zahtjevno jer nije jednostavno organizirati cijeli tim i izvođače i onda sve u posljednji trenutak odgoditi. Pokazalo se da je to dobra odluka jer ćemo sada uspjeti održati cijelu manifestaciju u sažetom obliku. Svaki dan bit će po jedan koncert, a dva su unaprijed snimljena zbog pandemije koronavirusa. Nažalost, neće biti puno publike zbog cijele ove situacije, no svi koncerti bit će dostupni online na službenom YouTube kanalu Hrvatskog društva skladatelja”, najavio je umjetnički voditelj Glazbene tribine Tibor Szirovicza.

Kroz četiri koncerta koji će se održati u Hrvatskom glazbenom zavodu i Zagrebačkom kazalištu mladih, publici će se predstaviti laureati natjecanja Papandopulo, ansambl Antiphonus, ansambl Synchronos te ansambl Riot. Margareta Ferek Petrić, Mirela Ivičević, Davor Branimir Vincze, Sara Glojnarić i Marko Slaviček samo su neka od imena domaćih skladatelja čija će djela predstaviti upravo spomenuti domaći i međunarodni izvođači, dok su Saarijaho, Murail, Pintscher, Salem i Muntendorf međunarodno poznata imena iza istaknutih glazbenih opusa koje će publika također imati priliku čuti na istim koncertima.



Znatna ulaganja Hrvatskog društva skladatelja u snimanja omogućit će trajnu dostupnost svih koncertnih i popratnih materijala. “Drago mi je da smo pronašli način da sve funkcionira u ovim vremenima. Kao umjetnički voditelj vrlo sam zadovoljan da se na bilo kojoj razini festival uopće odvija. Uz prethodno snimljene umjetničke razgovore s gostima na Glazbenoj tribini, nakon festivala ćemo napraviti okupljanje glazbenika gdje ćemo razgovarati o novim idejama i modelima rada”, istaknuo je Szirovicza.

Više detalja o 57. Glazbenoj tribini možete pronaći na službenim stranicama na adresi tribina.eu, na kojoj je dostupan i program ovogodišnje manifestacije. Svi koncerti biti će dostupni putem prijenosa uživo na službenom YouTube kanalu Hrvatskog društva skladatelja.