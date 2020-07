Ekipa terminatora se, provjereno, najbolje osjeća na svirkama. Njihova energija tutnji poput lika po kojem su nazvani, a "Rubikon dama" će vas osvojiti.

"'Rubikon Dama' je posebna dama koja nije luda i zna šta hoće. Ali tu i tamo mijenja svoje mišljenje, tako da je to jedna vrlo interesantna dama. E pa, ovo je pjesma baš o njoj." - poručuje Katarina Vukadin Kaća, autorica stihova novog singla zagrebačkog terminatora.

Odličan vokal, glavna dama terminatora i njezina energična trojka još jednom nas vode na njima svojstven glazbeni vrtuljak. Dobro slušajte, jer pred vama je jedna doista posebna Dama.

O svom novom videouratku terminator kaže: "Rubikon Dama je opaka igračica, koja parira čak i Prokletom Zecu. Htjeli smo u spotu predstaviti fatalnu ženu i njenu nadmoć kroz jednostavnu radnu: pranje auta. Naravno, brojne estradne zvijezde i supermodeli su nam se javili za glavnu ulogu, slali su slike svojih poprsja prekrivenih pjenom auto šampona, no mi smo smatrali kako to ne doliči našoj junakinji. Prava Rubikon Dama ne pere auto, nego ga vozi na pranje. I tako, s budžetom od pola kile pršuta, odlučili smo okrenuti klišej mladih sisatih autoperačica i zamijeniti ih sa 100kg čiste surove neodoljivosti utjelovljene u simpatičnome Campiju i njegovom koketirajućem brku. Campijeva žena, Alemka, plavooka dama i oličenje profinjene pristojnosti, sama od sebe nam je dala do znanja da je ona ta Rubikon Dama koju tražimo. Koje su točno njene suptilne moći, pogledajte u spotu."

Autori glazbe i aranžmana su Željko Kožar, Ivo Dunat i Dinko Pasini. Tekst je napisala pjevačica Katarina Vukadin, a za snimanje, produkciju i dodatni aranžman zaslužan je Silvio Pasarić. Spot je režirao i montirao Dinko Pasini (Klikam studio), a autor slika je Ivo Dunat (Klikam studio).

Ekipa terminatora se, provjereno, najbolje osjeća na svirkama. Njihova energija tutnji poput lika po kojem su nazvani, a "Rubikon dama" će vas osvojiti.

terminator je autorski bend osnovan 2017. godine. U tako kratkom postojanju, treba izdvojiti koncert na Wembleyu, sviranje kao predgrupa Foo Fightersima, muzička suradnja s Jack Whiteom, dogovaranje turneje s Depeche Modeom i Peppersima, te svirka u Vintiđu subotom. To su sve stvari o kojima terminator sanja. Glazbeni izričaj im je zato kompatibilan s gore navedenim izvođačima kako bi lakše ostvarili svoje snove. Kao autorski bend, krenuli su prvo u pohod Zagreba kako bi izgradili publiku, stekli višak fanova i time si olakšali proces snimanja i objavljivanja prvog albuma.

Zanimljiva je činjenica da za 6 godina, 9 mjeseci i 12 dana, glazbeni sastav terminator slavi svojih 10 godina postojanja. Do sada su napravili 18 autorskih pjesama, odsvirali 20 svirki te razgovarali o prijavama na natječaje. Trenutno su u fazi snimanja svog prvog albuma u suradnji sa SIPA musicom. Aktivni su sudionici međunarodno priznatih programa i inicijativa poput ''Motocrossom za život'', ekološki program kontrole vremena ''Windsurfing bez vitra'', imaju člana u vegetarijanskoj udruzi za prava magarca i krava ''Krav-maga''. Također, imaju dva delegata iz NATO-a zaduženih u programu za suzbijanje amaterizma i unapređenje topništva tzv. ''GoPro Canon Initiative''. Članovi terminatora su: Katarina Vukadin, Željko Kožar, Ivo Dunat i Dinko Pasini.