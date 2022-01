Predstavljanju nove kampanje i promociji video spota prisustvovale su članice udruga, žene s metastatskim rakom dojke s članovima svojih obitelji, te brojni drugi uzvanici, sudionici medicinske i javno-zdravstvene zajednice.

Povodom početka kampanje ''Ne odustajem'' posvećenoj ženama s metastatskim rakom dojke premijerno je predstavljena nova obrada popularne Gibonnijeve pjesme s mladim hrvatskim pjevačicama koje su na ovaj način pružile podršku kampanji i oboljelim ženama. Uz pjevačice, u spotu također sudjeluju i žene s metastatskim rakom dojke, članice Udruge NISMO SAME.

Svečanom predstavljanju prisustvovale su pjevačice Eni Jurišić, Nika Turković, Antonela Đinđić i Mia Dimšić koje sudjeluju u novoj obradi, u aranžmanu Nikše Bratoša, kao i članice Udruge NISMO SAME te oboljele žene, sudionice spota i liječnici.

''Za mene je privilegij biti dio ove kampanje i velika čast stajati uz ove žene, te koliko je moguće biti im pri ruci. Naglašavam hrabre žene, a ne neustrašive. Jer neustrašivi su oni koji se ne straše, a hrabri su oni koji usprkos strahu i rizicima svejedno ne napuštaju prvu crtu, i ne odustaju. Da sam s vama, da mogu, sad bih se ustao i zapljeskao ovim hrabrim ženama. Dopustite nam da učimo od vas'', kazao je glazbenik Gibonni.

U Hrvatskoj svake godine skoro tisuću žena oboli od metastatskog raka dojke. Samo je u 2020. godini1,2, prema najnovijim podacima, od raka dojke ukupno oboljelo 2894 žena, od kojih je, sukladno pojavnosti, oko 30 posto s metastatskim stadijem bolesti.

Upravo je njima posvećena kampanja „Ne odustajem'', prva ovakva kampanja u Hrvatskoj koja se bavi metastatskim rakom dojke, a pokrenuta je u suradnji s Udrugom NISMO SAME, uz podršku udruga Onkoput, Sve za Nju i Europa Donna. Danas je prerasla u inicijativu sustavne pomoći ženama s metastatskim rakom dojke.

''Izuzetno sam počašćena biti dio tako važne kampanje, posebice jer sam u ovoj godini baš puno pričala o toj temi. U mojoj obitelji je ta zloćudna bolest ostavila traga, pa mi je promicanje takvih vrijednosti zbilja primarno. Također, uz ovakvu ekipu glazbenika kojima se divim, uživala sam u iskustvu i jako sam polaskana što stojim uz njih na ovom projektu'', istaknula je pjevačica Nika Turković.

Naime, trenutak kada žena dobije dijagnozu metastatskog raka dojke jedan je od najtežih u njenom životu, u kojem se sve mijenja. Ona tada želi postaviti tisuću pitanja svome liječniku, ali ne postavlja nijedno, jer je u šoku. Upravo radi toga ova inicijativa ima za cilj educirati i informirati žene s metastatskim rakom dojke te ih osnažiti i ohrabriti da razgovaraju sa svojim liječnicima o izboru terapije, eventualnim nuspojavama, ishodima liječenja i kvaliteti života. Jer upravo zahvaljujući novim, suvremenim terapijama pacijentice mogu dugo i kvalitetno živjeti. U posljednjih 20 godina vrijeme preživljenja s metastatskim rakom dojke znatno se produžilo zahvaljujući napretku medicine, ali prostora za napredak još uvijek ima, upravo u području boljeg praćenja ishoda liječenja.

''Liječenje uznapredovalog raka dojke može se opisati kao zahtjevna utrka u kojoj nema odmora niti predviđanja koliko će trajati. Stoga je izuzetno važno primjeniti multidisciplinarni pristup koji uključuje optimalno korištenje svih modaliteta liječenja, praćenje ishoda liječenja, psihološku pomoć, dobru suradnju s liječnicima obiteljske medicine i podršku obitelji'', istaknula je dr. sc. Ana Tečić Vuger, dr. med., Odjel za liječenje raka dojke Zavoda za internističku onkologiju Klinike za tumore, KBC-a Sestre milosrdnice, upozoravajući da je zbog svega toga izuzetno važno imati mehanizme učinkovitog praćenja ishoda liječenja. Važnu ulogu u borbi s ovom bolešću ima i opća razina osviještenosti i dobra informiranost svih dionika društva.

„Zaista smo ponosni na ovu kampanju koju provodimo već drugu godinu zaredom. Osobito nam je drago što su važnost inicijative prepoznale i osobe iz hrvatskog javnog života, te nam pružile veliku podršku. Naša inicijativa prvenstveno ima za cilj osnaživanje žena u njihovoj borbi s metastatskim rakom dojke te su upravo one najveća vrijednost ove kampanje čije su ispovijesti nadahnuće i pokretač da nikada ne odustaju“, naglasila je Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge NISMO SAME, koja je nositelj ove inicijative.



Osim žena s metastatskim rakom dojke, inicijativa okuplja i njihove bližnje kojima se želi poslati poruka nade i podrške u trenutku kada su svi zajedno suočeni s činjenicom da je došlo do napredovanja bolesti.

Predstavljanju nove kampanje i promociji video spota prisustvovale su članice udruga, žene s metastatskim rakom dojke s članovima svojih obitelji, te brojni drugi uzvanici, sudionici medicinske i javno-zdravstvene zajednice. Među njima su i dr. sc. Ivan Ćelić, spec. psihijatrije, Klinika za psihijatriju Vrapče, ujedno član neformalne skupine ''Zastupnici u borbi protiv raka'' pri Hrvatskom saboru te savjetnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković, dr.med.

Priče pacijentica, ali i stručna predavanja liječnika, te savjeti kako se nositi s dijagnozom, nuspojavama liječenja, kao i savjeti kako biti podrška i ostale važne informacije o metastatskom raku dojke mogu se pronaći na službenoj stranici www.neodustajem.hr.

Nekad su muškarci uzdisali za njom, a onda se suočila s poražavajućom istinom, o kojoj je sada odlučila progovoriti +26

U haljini s opasnim prorezima bilo je očito da nema donje rublje, a dok se zavodljivo izvijala, zamalo je pokazala i više od planiranog! +26