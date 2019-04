Tanzen S01E06 prva je 100% vinil večer u aranžmanu Tanzen Kollektiva i donosi vam Steve Buga, Lee Davona i Mozera.

Svaki od ova tri vinil čarobnjaka predstavit će vam svoj jedinstveni stil, tehniku i selekciju iza gramofona. No, jedno im je zajedničko - jednako su strastveno predani tom posebnom analognom zvuku kojeg ćete zavoljeti i zasigurno zapamtiti.

Steve Bug jedan je od istinskih izvornika elektronske glazbe. Njegova neumorna predanost kvaliteti, kako u vlastitom radu, tako i u mnogim produkcijama koje zagovara, učinila ga je jednim od najcjenjenijih umjetnika i glazbenih kustosa na svijetu. Zajedno sa svojim etiketama Poker Flat Recordings, Audiomatique, Dessous Recordings, Traffic Signs i Raw Elements, Steve Bug dao je nemjerljiv doprinos izgradnji europske house i tehno scene kakvu poznajemo danas.

Referirajući se na njegovu pouzdanost i osjećaj odgovornosti, Resident Advisor jednom je nazvao Steve Buga “gentlemanom techna” te tako slikovito pokazao konstantnu predanost, energičan i inovativan duh ovog pravog glazbenog profesionalca. Isti profesionalizam kojeg pokazuje tako što gotovo nikad nije propustio DJ nastup vidljiv je u njegovom producentskom radu kao i radu Poker Flat Recordings – etikete čiji utjecaj na house i techno teško može biti precijenjen. Svaki korak kojeg Steve Bug napravi dobro je razmotren, ali istodobno i popraćen finim osjećajem za humor i urođenom ljubavlju prema svom zanatu. Na šestom izdanju tanzena pod nazivom tanzen x analogue: Steve Bug odsvirat će ekskluzivan trosatni set, a čime će nas ovaj put iznenaditi i oduševiti ostaje nam za saznati na licu mjesta.

Lee Davona, rezidenta jednog od najpoznatijih belgijskih klubova Labyrinth, Hrvatska je publika već imala priliku poslušati i upoznati na festivalu Labyrinth Open Croatia gdje redovito nastupa. Lee Davon, ranije nastupao pod aliasom DJ Nocif, poznat kao i polovica Umlauta, vinile vrti od 1999. Svoj prvi EP “The Loops” objavio je zajedno s DkA 2016. godine na francuskoj etiketi My Vision Records koja uključuje i funky remix legendarne 'I get deep, I get deep' od DJ Le Roi.

Novim zagrebačkim nastupom Davon će vas odvesti na putovanje do samih granica vašeg uma. Od samog početka njegova seta pa sve do kraja možete očekivati hipnotičke ritmove, trippy vokale i konstantan flert housea i techna.

Mozer, kućno ime Tanzen Kollektiva, ne treba posebno predstavljanje. Njegova ljubav prema vinilima proteže se na više od 18 godina, a njegov pristup glazbi najbolje je opisati neočekivanim i bezgraničnim. Očekujte da će vas preplaviti, nadahnuti i inspirirati... no u isto vrijeme izazvati, uznemiriti i izbaciti iz vaše komforne zone u onu neistraženu.

Bit će vam teško pronaći izgovor da propustite ovaj plesnjak u režiji Tanzen Kollektiva. Jer jednostavno ga nema. Vidimo se na plesnom podiju od 23:00 ovaj petak 19. travnja na dobrom starom mjestu – legendarnom klubu Aquarius!

Ulaznice potražite u sustavu Entrio. Tanzen Kollektiv i Mastercard omogućili su svim posjetiteljima ove vinil poslastice 10% popusta na kupovinu ulaznica Mastercard® i Maestro® karticama! Zgrabi svoje ulaznice dok ih još ima!