Nakon dvogodišnje pauze od velikih inozemnih koncerata u Hrvatskoj, prvo veće dvoransko gostovanje upisat će škotski rock bend Franz Ferdinand koji u Dom sportova u ponedjeljak 25. travnja donose turneju najvećih hitova.

Koncert će se održati u punom kapacitetu, bez provjeravanja Covid potvrda na ulazima, a dostupno je posljednjih 400 ulaznica. Franz Ferdinand će predstaviti isključivo najveće hitove iz dva desetljeća duge karijere s kojima je bend osvojio svijet. Turneja Hits To The Head donosi rock klasike Take Me Out, Do You Want To, No You Girls, Walk Away, This Fire, Love Illumination, Michael, Ulysses, The Dark Of The Matinée, Glimpse of Love, a svi pokazuju zašto su Franz Ferdinand postali jedan od najvećih rock bendova i glazbena institucija bez kojih se teško može zamisliti program ijedne radijske postaje ili dobrog tuluma.

Franz Ferdinand - Do You Want To

Fantastična pretprodaja ulaznica i reakcije govore je ovo jedan od najiščekivanijih koncerata, a ogroman interes prvi samostalni nastup i prvu greatest hits turneju Franz Ferdinanda znači da bend očekuje puna dvorana.

Milijuni prodanih ploča, mnoštvo glazbenih priznanja, te osvojeni vrhovi glazbenih top ljestvica, zaslužni su za to da su Franz Ferdinand jedan najprepoznatljivijih bendova današnjice. Označili su renesansu otočkih bendova, donijeli euforiju na plesni podij, te su svojom glazbom obilježili cijelu generaciju uz nisku bezvremenskih hitova.

Franz Ferdinand - No You Girls

Kao predizvođač će im se pridružiti francuski glazbenik Ryder the Eagle. Za sebe kaže da se nakon dva EP-ja i jednog razvoda otisnuo na put Follymoon, a singl utjelovljuje medeni mjesec koji spaja usamljenost i ludost slobode. Nastupao s imenima poput Adam Green i Jonathan Bree, a na najnoviji popis koncerata upisuje onaj na SXSW.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 200 kn, dok će na dan koncerta cijena biti 230 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ulici Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dancing Bear CD Shop (Gundulićeva 7), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.