Franka Batelić odlučila je obraditi glazbeni hit ''Watermalon Sugar'' Harryja Stylesa'' koji se konstantno povlačio po njezinim listama za slušanje.

U vrijeme kada su mnoge granice zatvorene i svijet funkcionira po novom normalnom Franka se udružila s renomiranim imenima svjetske glazbene scene, kako bi publici i fanovima ponovno poklonila još malo glazbene pozitive:



''Watermelon Sugar Harryja Stylesa svjetski je glazbeni hit koji se nekako konstantno provlačio mojim listama za slušanje i uvijek bi unio pozitivu u svaki moj dan. Odlučila sam ga obraditi i otpjevati po svom guštu i donijeti publici nešto novo i zanimljivo. Drago mi je da se pokazalo kako glazba nema granica niti u ovo vrijeme, te smo uspjeli okupiti sjajne glazbenike koji su moju viziju pretočili u stvarnost.'' rekla je Franka.



Na pjesmi su surađivali basist David Parks koji na svim glazbenim turnejama surađuje s Justinom Beiberom i Jason Derulom, klavijaturist Brockett Parsons među ostalima surađivao je i s P. Diddyjem, a trenutno svira s Lady Gagom, trubač Mike Cordone radi s najvećim svjetskim imenima pop glazbe, među kojima su The Jonas Brothers, Kanye West, Pharrell, Usher, Ricky Martin i Ariana Grande. Gitarista Georgea Collinsa poznati gitarski magazin guitar.com prozvao je velikom glazbenom senzacijom, dok je Saša Maček poznat hrvatskoj publici kao bubnjar EDM/POP grupe Cheatcodes, a surađivao je i s Lauv, Steve Stylesom, Wow Jonesom i Dan Richardsom, te saksofonist Joshua Kovacevic, član hrvatskog ska benda October Light, koji nastupaju od SAD-a, Europe, pa čak do Egipta.Za glazbenu produkciju zadužen je Samuel Lundell, švedski producent koji radi aranžmane mnogim svjetskim glazbenicima. Mix i mastering obrade pjesme 'Watermelon Sugar' odradio je Marko Mihaljević, u prestižnom londonskom Abbey Road institutu u kojemu su među ostalima snimali The Beatles, Aretha Franklin, Adele, Amy Winehouse, Ed Sheeran i drugi.Zanimljiv video spot koji je Franka u podne predstavila na svom YouTube kanalu režirao je Dario Radusin.''Vjerujem kako su slušatelji uživali i plesali, gdje god ljetos bili, uz moju posljednju pjesmu 'Prvi osjećaj', a dok uskoro ne izađe moj novi službeni singl 'Plan B', vjerujem kako će sa smješkom zaboraviti na svakodnevno uz 'Watermelon Sugar'' poručila je Franka'.