Duboki bas, svjetla, znojni plesači i ritam koji pokreće… slika je zagrebačke scene elektroničke glazbe koja ozbiljno pulsira već četvrt stoljeća.

Kroz to razdoblje doživljavala je razne mijene, od neopisive euforije u samim počecima preko laganog zamora u prošlom desetljeću do ponovnog zamaha posljednjih godina. Svo to vrijeme iznjedrilo je golem broj DJ-eva, producenata i promotora koji su plovili raznim pravcima s više ili manje uspjeha. Program forty:love iduće dvije subote u Mastersu donosi svojevrsni presjek scene te predstavlja zanimljive i još aktualne starije i mlađe igrače.

Jedan od dugovječnijih likova koji se predstavljaju u prvom izdanju je Omar, entuzijast koji uz nastupe u Zagrebu, neumorno organizira događaje u svom Sisku. Gotovo od samih početaka tu je i Pytzek, danas uz znalačko puštanje glazbe i vlasnik etikete Burek za koju izdaju ozbiljni inozemni glazbenici. Izvan hrvatskih granica kao producent i DJ sve je zamjećeniji i Brighton, domaćim plesačima važan i kao organizator raznih događanja, posebno u kući na kraju grada. Mate Čeko, zubar je koji dijeli strast i prema glazbi, pa tako osniva Sindikat koji u posljednje vrijeme ima sve brojniju sljedbu. Nekad sveprisutni plesač J. Jay zadnjih se godina iz gušta prebacio i iza pulta, dok je njegov drug Nicole već iskusan majstor, kako u selektiranju glazbe, tako i u organiziranju odličnih Reform partija u Mastersu.

Spomenuta ekipa pridružit će se u subotu, 14. travnja u klubu među teniskim terenima domaćinu Pepiju Jogardeu, čovjeku bogate glazbene prošlosti i sadašnjosti. Ova sedmorica počet će s puštanjem muzike već od 19 sati na terasi Mastersa, a sličan će scenarij biti i u subotu, 21. travnja. Time forty:love otvara sezonu produljenih partija unutar i na terasi kluba – sezonu koja već vrlo skoro donosi nova iznenađenja i uzbuđenja.