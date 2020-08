Florence + The Machine debitantski album su objavili 2009. godine, a nije trebalo dugo da osvoje cijeli svijet svojom glazbom.

Britanska pjevačica i glavni vokal grupe Florence + The Machine, Florence Welch, jedna je od najpriznatijih glazbenica današnjice, a svojim je pjesmama osvojila fanove diljem svijeta.

Welch je nekoliko puta istaknula kako je bend pokrenula zbog privatne šale koja se izmakla kontroli, a snimala je pjesme s prijateljicom Isabellom Machine. Kada su prvi put nastupale nisu još imale ni ime za bend, a sjetile su se kako bi mogle spojiti svoja imena i tako je nastao Florence + The Machine. Debitantski album "Lungs" objavili su 2009. godine te su ubrzo svojom glazbom pokorile svijet. Popularna grupa nastupila je i u Zagrebu, a headlineri INmusic festivala su bili prije četiri godine.

Povodom njezina 34. rođendana donosimo njihove najuspješnije pjesme.

"Shake It Out"

"Dog Days Are Over"

"Cosmic Love"

"What Kind of Man"

"Ship To Wreck"

"Rabbit Heart (Raise it Up)"

"Spectrum"

"Never Let Me Go"

"What the Water Gave Me"

"Kiss With a Fist"