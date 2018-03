Zatvoren je još jedan BIPA Fashion.hr. Uzbudljiva finalna večer donijela je neka od najpoznatijih imena modne scene u Hrvatskoj.

Nakon šest uzbudljivih dana, u posljednjoj finalnoj večeri najvećeg modnog događaja u regiji Bipa FASHION.HR-a održane su revije poznatih modnih imena: Arileo, Marina Design, Mateyaneira, BiteMyStyle by Zoran Aragović i Klisab. Ovaj modni spektakl okupio je brojne poznate koji nisu željeli propustiti nastupe svojih omiljenih dizajnera: Judita Franković, Danijela Martinović, Ella Dvornik, Kristina Šalinović, Lea Mijatović, Minea, Tihana Harapin, Nenad Korkut, Borut Mihalić, Fil Tilen, Jure Radnić i brojni drugi.

Večer je započela s revijom splitskom dvojca Arileo, koji ove godine ima poseban razlog za slavlje jer obilježavaju 15. obljetnicu rada. Tako su na pisti sinoć prikazali novu kolekciju pod pokroviteljstvom branda Noelle, koja je oduševila elegancijom, ženstvenošću, raskošnim bojama, uzorcima i detaljima. No, jedan detalj se provlačio kao motiv kroz cijelu kolekciju – čvor, kao simbol povezanosti dvoje modnih, poslovnih i bračnih partnera Marije i Jurice Pirić. Posebne emocije izazvao je izlazak 15 manekenki koje su nosile neke od modela iz proteklih kolekcija koji su obilježili modno naslijeđe Arilea.

Marina Design i u ovoj, proljetnoj kolekciji dosljedna je svom prepoznatljivom rukopisu. Naglasak je uvijek na konstrukciji koja se ovdje bazira na dva elementa, na padu i lomu materijala. Ovisno o vrsti materije kojom se radi i tretmana koji svojom formom i karakteristikama zahtijeva, cilj je istražiti nove mogućnosti i složenija konstrukcijska rješenja stvarajući pri tome volumenske igre ležernog, opuštenog nasuprot krutom, arhitektonskom, kao dvije suprotnosti, koje egzistiraju zajedno. Inspiracija je u samoj ideji ujedinjenja i harmoniji suprotnosti, u komplementarnosti naizgled suprotnih snaga, međusobno povezanih i međusobno zavisnih u prirodnom svijetu. Torbe i ogrlice i ovog puta potpisuje Marija Ivanković odnosno brand Ruke, a torbe su izrađene od kože i mekanih linija s jako popularnim aktivističkim porukama.

Modni brand Mateyaneira prvi je put nastupio u sklopu Bipa FASHION.HR-a s kolekcijom pod nazivom 222. Dizajnerice Mateja Dujić i Neira Sinanbašić poznate su po svojim strogim formama, a ovog su puta krojevi obilježeni strukiranom x formom. Modeli ove kolekcije su inspirirani stilom osamdesetih i dizajnericama omiljenom ikonom tog razdoblja, princezom Dianom, odnosno njezinim stilom koji je obilježen sakoima naglašenih ramena, setovima odijela koji slave ženstvenost, ali ujedno imaju i dozu neobaveznosti, te hlačama visokog struka.

Dizajner Zoran Aragović, koji stoji iza brenda BiteMyStyle, za aktualnu sezonu proljeće/ljeto 2018. inspiraciju je pronašao u raznolikosti Meksika koji je nedavno posjetio. Kolekciju je tonski podijelio u dva dijela: pastelnu i onu puno intenzivnijeg kolorita. Ovog puta dominiraju haljine različitih dužina, vrlo fluidnih i lepršavih formi s upečatljivim printom koji je dizajner sam osmislio inspiriran majanskom kulturom. Uz haljine, naglasak je i na opuštenim oversized košuljama bogato ukrašenih volanima, faldama i tilom. One se mogu kombinirati na isto tako voluminozne suknje, široke hlače midi dužine ili pak uske pencil suknje. Dizajner na svoj prepoznatljiv način kombinira originalan print, prugice, točke ili pak apstraktne motive, i to u nježnim zemljanim tonovima, ali i jakim bojama poput žute, tirkizne, crvene i ljubičaste. Styling je upotpunjen narukvicama s istim printom kao tkanine, ali i onim jednobojnim u jarkim bojama izrađenim u tehnici 3D printa i pletenim torbama koje je Aragović osmislio u suradnji s Elizabetom Delać dizajnericom Beta Home Decor-a.

Čast da zatvori 26. po redu Bipa FASHION.HR pripala je dizajnerskom dvojcu Klisab, koji je i ove sezone pokupio ovacije publike. Kolekcija pod nazivom INSPO koja se referira upravo na inspiraciju odnosno proces nastanka kolekcije lišena je suvišnih detalja i intervencija, a naglasak prebacuje na kroj i funkcionalnost svakog odjevnog komada. Klisab kreira odjeću za smjelu ženu izgrađenog stila, koja noseći KLISAB zna da će uvijek biti primijećena. To je odjeća koja ne sputava, ne čeka posebne prilike za nošenje, već žene prati kroz svakodnevne prilike dajući njihovom stilu poseban finiš, dozu odvažne nonšalancije. U aktualnoj kolekciji klasični kroj košulje baza je mnogih drugih odjevnih komada, te na njemu dizajneri Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić stvaraju i haljine i tunike. Predimenzionirani baloneri i kratke jakne suprotstavljaju različite siluete u kolekciji, a voluminozni pokret naglašen je hlačama i maxi suknjama. Već prepoznatljivi po svojim popularnim torbama, Klisab i u ovoj kolekciji styling zaokružuje s torbama s metalnim ručkama.



26. izdanje, najvećeg dosad Bipa FASHION.HR-a, završio je sinoć nakon sedam dana programa koji se održao na čak tri lokacije, u Gliptoteci HAZU, Muzeju suvremene umjetnosti i Zagrebačkom velesajmu. 17 dizajnera nastupilo je u programu koji je ove sezone ponudio i velike novosti. U subotu je Bipa FASHION.HR zatvoren uz druženje na Martini afterpartyju, a već sljedeći tjedan priprema se velika novost kao nastavak ove modne priče. U četvrtak 29. ožujka, otvara se FASHION.HR pop up store, u suradnji s partnerom projekta City Centrom one koji će prvi put na ovaj način učiniti dizajnerske kolekcije dostupnijima publici, a u ponudi će se naći i neki od komada tek predstavljenih u sklopu Bipa FASHION.HR-a.