Kroz izvanredno izdanje koje intrigira spojem autentičnosti i svježine ESNAF tradicijsku glazbu prenosi u nove sfere.

Velemajstori svoga zanata, Amir Kazić Leo, Amir Karalić, Mario Rašić i Branimir Mihaljević dijele ljubav prema tradicijskim djelima i interpretaciji. Divljenje i nepresušna inspiracija koju pronalaze u kulturnoj baštini i umjetnosti iznjedrili su suradnički projekt ESNAF kojeg su punim srcima krajem studenog predstavili uz istoimeno studijsko izdanje, a sada otkrivaju i dojmljivi prateći video vodećeg singla i glazbenog dragulja „Zapjevala sojka ptica“.

Riječ je o, ističe Amir Kazić Leo, gotovo obiteljskom projektu koji okuplja glazbenike s kojima ga prijateljski i poslovni odnos veže već godinama, a kroz koje se, između ostaloga, kroz muziciranje postupno izgrađivala i ideja ESNAF-a. Na snimanju prvog zajedničkog spota već spomenutim glazbenicima koji nose projekt pridružili su se Darko Sedak Benčić (truba), Mirsad Dalipi (udaraljke) i Martina Ivanković u glumačko-plesnoj ulozi šumske junakinje prateće video priče.

„Sve to su prvenstveno vrhunski ljudi, ali i jednako tako sjajni glazbenici koje šira javnost zna već dugi niz godina“, istaknuo je Amir Kazić Leo odmah na početku prilikom osvrta na zajedničko vrijeme provedeno u snimanju spota: „Spot smo snimali jedne lijepe i sunčane, no jako hladne nedjelje. Od ranih jutarnjih sati do večernjeg druženja dan je protekao u sjajnoj atmosferi. U redateljicu Sandru (Mihaljević) koju također smatramo dijelom ove naše obitelji, imam potpuno povjerenje i jednostavno smo se prepustili njenom vodstvu. Užitak je raditi s bliskim ljudima kojima vjeruješ i smatram da smo snimili jedan prekrasan spot koji odlično ide uz atmosferu samu pjesmu.“

Zaljubljenici u glazbu i tradicijske vrijednosti spot su snimali na nekoliko lokacija, među ostalima i u prirodi u blizini Trakošćana. „Priroda je tamo, što se vidi i u samom spotu, zaista posebna“, pun dojmova nastavio je Leo, „Atmosfera je bila vrhunska, a dan smo uz smijeh, pjesmu i večeru priveli kraju uz druženje na vikendici i uz zaključak da smo sretni s tim što smo napravili. Ovaj spot je, baš kao i ESNAF, nastao iz ljubavi i prijateljstva. Iznimno sam ponosan kako se sve odvija i nadam se, i vjerujem, da ćemo tako i nastaviti.“

Album ESNAF je, kako su glazbenici otkrili prilikom plasiranja studijskog izdanja, nastajao godinama, polako ali sigurno i bez ikakvih forsiranja. „To je jednostavno glazbeni pothvat u kojemu uživamo, kroz kojeg se družimo i u kojeg u svakom trenu ulažemo dobru energiju i ljubav prema glazbi. Jako sam sretan što ga, nakon niza toliko dobrih trenutaka koje smo iskusili stvarajući ga, sada možemo podijeliti i sa svijetom. Jedva čekam da svu tu ljubav i energiju možemo predstaviti i podijeliti i s publikom na koncertima. Znam da ćemo uživati jednako, ako ne i više, kao i na svakom koraku napravljenom u sklopu ovog našeg projekta. Veselim se što ćemo pjesme s albuma, od kojih su neke stare i nekoliko stotina godina, i uživo prezentirati u novom ruhu i našim aranžmanima. Cilj nam je pokazati da tradicionalno bogatstvo traje i da može funkcionirati i u današnje vrijeme. Čak i izvan granica ovih prostora.“, zaključuje Amir Kazić Leo dajući do znanja kako su pred ESNAF-om veliki planovi.

Podsjetimo, objavi „ESNAF“ albuma prethodilo je otkrivanje singlova „Zapjevala sojka ptica“ i „U lijepom starom gradu Višegradu“, odabranih da budu među 12 pjesama među kojima su se vješto uklopile i dvije skladbe nastale u današnjem vremenu. Iako se to gotovo ne može primijetiti budući da zvuče kao da su nastale 'u ono vrijeme', album donosi i dvije potpuno nove pjesme, „Ne barkaj me ne barkaj“ i „Što me babo Ibri daješ“, autorskog potpisa Amira Kazića Lea koji nas svojom svestranošću i talentom ne prestaje iznenađivati.

