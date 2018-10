Kako Elemental u 2018. godini slavi 20 godina postojanja, za svoje je poklonike pripremio niz iznenađenja koje će im do kraja godine predstaviti.

Nakon dvostrukog albuma ''Tijelo'' i jednog poglavlja koje su obilježile pjesme poput „Goli i bosi“, „Sve je moje tuđe“, „Sanjam“, „Tijelo pamti“, Elemental otvara novo poglavlje na svom glazbenom putu, i to glasno!

Tako Elemental upravo predstavlja svoju najnoviju pjesmu, „Nešto glasno“, pjesmu koja govori o borbi sa strahovima, jer, potrebno je nešto glasno što će nas osnažiti da se pokrenemo s točke - u svim segmentima života. Ritam pjesme je poletan i brz, kao doslovan poziv na pokret a refren udara tamo gdje smo tanki - svatko od nas će najbolje znati koje je to mjesto - ono gdje spavaju strahovi.

Kako Elemental u 2018. godini slavi 20 godina postojanja, za svoje je poklonike pripremio niz iznenađenja koje će im do kraja godine predstaviti. Pjesma „Nešto glasno“ započinje taj niz a vrhunac slavlja dogodit će se 14. i 15. prosinca u Tvornici kulture. Dvodnevni spektakl "XOXO" grupa je zamislila u netipičnoj izvedbi - na prvi dan, pod imenom “Naš koncert”, Elemental će pripremiti listu pjesama kojom žele zaokružiti svoju dugogodišnju karijeru, dok će za drugi dan, za nastup nazvan “Vaš koncert” publika biti ta koja slaže listu pjesama koje su obilježile njihovih dva desetljeća s bendom.

Elemental (FOTO: Kristijan Smok)

Pjesma „Nešto glasno“ će se sigurno naći na repertoaru u Tvornici, jer oslikava velikim dijelom ono što Elemental živi već 20 godina - borbu, sa strahovima, sa samim sobom, sa sistemom...

"U vrijeme kad mi je na pamet pala ideja za pjesmu, pokušavala sam izaći na kraj s nekim svojim strahovima. Napisala sam stihove koji su mi poslužili gotovo terapeutski - Kad se bojiš, ne postojiš - ta me rečenica vodila i hrabrila. Zanimljivo mi je gledati kako su se i drugi ljudi našli u tome, jer čovjeku je lakše kad zna da nije sam. Htjela sam napisati malo stihova, a njima reći puno, napucati ih značenjem. U rapu obično ima mnogo više riječi, zato mi je drago da kroz pjevanje isprobavam nešto novo. Nešto glasno." - opisala je Mirela Priselac Remi.

„Temu pjesme je Remi smislila i spomenula jednom u razgovoru a meni se to odmah svidjelo tako da sam tekst s lakoćom napisao već slijedeći dan. Radi se o tome da ljudi nisu voljni izlagati se i pokazati drugima što žele i kako se osjećaju. Živimo u nekim svojim zatvorenim čahurama iz kojih ne izlazimo, prilagođavamo se okolini i imamo strah od toga što će drugi misliti o nama. Toliki strah da smo spremni zatomiti naše potrebe. Najbolji primjer je za to ona rečenica "budi tiše da te susjedi ne čuju" koju smo tko zna koliko puta čuli. A stvarno - zašto nas ne smiju čuti? Zašto ne smijem govoriti glasno, puštati glazbu glasno? Taj strah od izlaganja je okosnica teme ove pjesme. Nakon što je tema definirana, sve je ostalo išlo s lakoćom. Ostatak benda se upravo igrao s nekim melodijama pa se to na prvoj slijedećoj probi spojilo i pjesma kao da je sama sebe stvorila. Nakon što smo ju snimili, Kristijan Smok je sve zaokružio sa svojom idejom za spot u kojem su stalne promjene - idejom promjena outfita kroz stop motion tehniku. To je samo još nadogradilo cijelu priču jer se uklapa u koncept pjesme. Zašto ne bi mogli mijenjati sebe, biti ludi i biti glasni?“ - zaključio je Luka Tralić Shot

A spot za pjesmu oslikava upravo to, jednu ludu, šarenu i glasnu atmosferu, s naglaskom na promjeni.

Kako se snašao u ovoj redateljskoj ulozi, opisao je Kristijan Smok:

„Zamislite kad vas bend koji ste slušali nekada prije pozove da radite spot za njih i daju vam otvorene ruke da radite što god želite. Jedina bitna smjernica je bila šarenilo i zabava. Kako nisam toliko u video svijetu kao u fotografiji, odlučio sam se za stop animaciju. Uzeli smo preko 100 odjevnih predmeta koje sam zamislio da se mijenjaju iz sekunde u sekundu u kadru. Mislim da smo uspjeli dočarati svi skupa vibru šarenila i zabave, kako je bilo i zamišljeno od početka. Doista sam uživao u svakom trenutku. Svaka čast bendu što je imao strpljenja za ovaj način snimanja. Spot je sastavljen od preko 3000 fotografija!“