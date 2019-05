Popularni duo, nominiran za Grammy, oduševljava na pozornicama najboljih svjetskih klubova i festivala, a 13. lipnja nastupit će u Zagrebu

Kad netko već s četiri godine obznani roditeljima kako želi postati glazbenik, njegov je put gotovo predodređen. Tom Howie je već tako malen satima pjevao u kupaonici jer je otkrio kako je tamo najbolja akustika, a s osam je godina imao prvu gitaru. Mnogo kasnije će sa školskim kolegom Jimmyjem Vallanceom oformiti elektro pop duo Bob Moses, jedan od trenutačno najuzbudljivijih sastava takve vrste u svijetu. S tom reputacijom prvi će put nastupiti u Zagrebu, 13. lipnja u klubu Opera.

Tom i Jimmy su još u srednjoj školi u Vancouveru imali bendove, no tada nisu svirali zajedno. Tom je bio panker, a Jimmy metalac, koji se, doduše, kasnije okušao i kao trance DJ. Sudbonosni slučajni susret 2012. u New Yorku, gdje su se obojica preselili, rezultirao je dogovorom o eksperimentiranju u studiju te kreativnom kemijom iz koje je nastao duo Bob Moses. Sa željom da odaju počast gradu u kojem su se sreli, bendu su nadjenuli ime prema Robertu Mosesu, znamenitom gradskom službeniku najzaslužnijem za planiranje današnjeg izgleda New Yorka.

Ubrzo postaju svjetska atrakcija, nastupajući po kultnim klubovima, ali i najrazvikanijim glazbenim festivalima poput Coachelle, Lollapalooze ili Sonara. Odlične kritike prvog albuma dovele su ih do nominacije za Grammy u kategoriji najboljeg dance izdanja za pjesmu Tearing Me Up, dok je za njezin remix tom prestižnom glazbenom nagradom ovjenčan portugalski producent RAC. Zvjezdani status kanadskog dvojca dokazuje i poziv u televizijski šou slavne Ellen DeGeneres, kao i uvrštavanje njihove pjesme na soundtrack video igrice FiFA 19.

Bob Moses je dosad izdao dva albuma, a posljednji, nedavno objavljeni Battle Lines, upravo promoviraju na svjetskoj turneji u sklopu koje ovog proljeća nakon Londona, New Yorka, Amsterdama i Barcelone dolaze u Zagreb. Predstavit će se club setom, prilagođenom klupskim pozornicama gdje, za razliku od velikih festivalskih, nastupaju bez pratnje bubnjara. Na taj način će se odlično uklopiti u ambijent Opere, koja će se za ovu prigodu uz posebnu pozornicu i vrhunsko ozvučenje Brace Radovića pretvoriti u prvoklasan koncertni prostor.

Dobroj atmosferi doprinijet će i sjajna podrška Ilije Rudmana, jednog od najboljih DJ-a i producenata na ovim prostorima, vlasnika etikete Imogen Recordings s velikim ugledom na međunarodnoj house sceni. Odličan uvod u cijeli događaj napravit će Nik Orosi, najbolji glazbenik među baristima, koji će nastupom uživo predstaviti svoj novi album. Ulaznice za ovaj izniman glazbeni događaj u organizaciji Collage Eventsa, zaslužnog za prošlogodišnji nastup Kruder i Dorfmeistera te DJ Hella u Šibeniku, već su u prodaji u sustavu Entrija.

BoB Moses Ulaznice: http://bit.ly/BobMosesZagreb

Facebook event: https://www.facebook.com/events/727233737674408/

Collage web: www.collage.events

https://www.youtube.com/watch?v=xjt6tZmuoWM

https://www.youtube.com/watch?v=5LSnxCEIiw0

https://www.youtube.com/watch?v=T4oUeqOkb90

https://www.youtube.com/watch?v=XXdFNDZY4WY