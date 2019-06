Zarazni latino ritmovi protekli su vikend rasplesali tisuće posjetitelja.

Šesti po redu Havana Momento Mojito, koji se proteklog vikenda odvio na zagrebačkom Zrinjevcu, u potpunosti je opravdao visoka očekivanja posjetitelja, ponovno pretvorivši najpopularniji park u središtu metropole u pravu Havanu u malom.

Zarazni latino ritmovi rasplesali su tisuće posjetitelja, dok se za žeđ pobrinuo Havana Club, čiji su vrhunski koktel majstori pripremali autentične kubanske Mojitose po vrlo pristupačnim cijenama. Za sve one koji su htjeli naučiti ili pak dovesti do savršenstva svoje znanje pripreme ovog odličnog ljetnog koktela, mogli su to učiniti na Mojito radionicama, koje su bile organizirane u popodnevnim satima

Osim u Mojitu, brojni posjetitelji imali su priliku isprobati primamljiva jela iz autentične kubanske kuhinje, kao i u razno šareno voće, karakteristično za to područje. Djevojke su se uljepšavale na ljupkom Keune beauty corneru, gdje su dobile divan makeover u stilu egzotične Havane, s cvijećem i pletenicama, dok su se pripadnici jačeg spola oduševili vintage Buick special 1948, automobilom koji se inače teško može susresti na našim ulicama, dok je na Kubi česta pojava. A kako bi uspomena s ovog najiščekivanijeg ljetnog tuluma potrajala zauvijek, pobrinuo se Instaprinter, koji je marljivo printao svaku veselu fotografiju oduševljenih posjetitelja.

Mojito Momento svake godine privlači veliki interes posjetitelja, među kojima su se našla i neka poznata lica, poput voditelja Luke Bulića, plesačice Tine Walme, influencera Maše Zibar i Vida Juračića te mnogih drugih.

Uz plesače amatere, svoje zavidno plesačko umijeće pokazali su i sjajni salsa instruktori Plesnog centra Salsa.hr i Plesnog studija Escape, a uz njih tu su još bili i zadivljujući plesači na štulama te gitaristi i bubnjari. Kulminacija ove vruće kubansko – zagrebačke lipanjske večeri bio je trenutak kada se na pozornicu popeo Cubismo, naša najpoznatija latino skupina.

Poznata po svojim energičnim afro-kubanskim ritmovima, na najbolji su način upotpunili još jedan fenomenalni Momento Mojito, rasplesavši mnogobrojnu publiku već od prvih taktova.