Prošlogodišnji koncertni spektakl u Domu sportova povodom izlaska dugoočekivanog Edinog albuma 'Put u plus', poslužio je kao idealan materijal za spot naslovne pjesme.

Dvosatni koncert uz podršku sjajnog benda (Yogi Lonich, Mario Rašić, Toni Starešinić, Mirsad Dalipi) i odabrane glazbene goste, bio je pravi glazbeni užitak tijekom kojeg je publika uživala u izvrsnim izvedbama.

Edo je ovim albumom potvrdio status vrhunskog tekstopisca, svakom pjesmom priča o godinama koje su prethodile Putu u plus, što je i vrlo koncizno opisao izjavom nakon koncerta: „Ubili smo brate, konačno sam se porodio!“

Pjesma 'Put u plus' govori o padovima i dizanjima, neodustajanju i nalaženju snage unatoč životnim šamarima koje smo svi nekad iskusili. „'Put u plus' je naslovna pjesma s mog aktualnog albuma, s odličnim riffom i porukom. Tu govorim o svojoj dugogodišnjoj mantri. Znalo mi se desit loših stvari u životu, pado sam dosta puta i taj pad je uvijek bio za neko veće moje dobro. Mislim da su padovi i loša iskustva tu samo u svrhu plusa, tj. svrha njihovog postojanja je uvijek dobro i plus. U toj školi smo svi svakodnevno. 'Ja padam samo zato da se sjetim da letim' je jedna od mojih boljih rima.“ – kaže Edo.



Do srži iskreni tekstovi, podrška vrhunskih glazbenika i gostovanja priznatih imena regionalne scene, 'Put u plus' definitivno izdvajaju na domaćem i regionalnom glazbenom tržištu, a Edi daje itekako zasluženo priznanje struke, kolega i naravno, njegove publike.

Koncert u Domu sportova kamerom su zabilježili Vjekoslav Palinić i Hrvoje Baudoin koji je editirao materijale i montirao spot 'Put u plus'.

Nakon svirkama ispunjenog ljeta, Edu slušamo i gledamo u petak 13.9. u sklopu ovogodišnjeg Rujanfesta na zagrebačkom Bundeku, a Noć vještica 31.10., u Vintrage Industrial Baru prigodno ćemo obilježiti svirkom povodom 18 godina od izlaska legendarnih 'Prikaza'.