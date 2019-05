Jedan od najprepoznatljivijih glasova na domaćoj rock sceni, frontmen Gustafa Edi Maružin, krajem prošle godine odlučio je okrenuti novu stranicu u svojoj karijeri te je predstavio projekt Edi East Trance Blues s kojim ove godine prvi put stiže i na pozornicu 14. INmusic festivala.

U intervjuu oktriva pozadinu albuma "Sumpor", kako je okupljen Edi East Trance Blues te što publika može očekivati na ovogodišnjem INmusic festivalu.



Kako to da ste se odlučili na ovakav solo projekt, što vas je potaknulo?



Blues je moja stara ljubav i pažljivi fanovi Gustafa znaju da mi na svakom albumu imamo bar jednu blues pjesmu i u meni davno tinja želja da učinim jedan samo blues projekt. Mislio sam to učiniti pod imenom Gustafi, no u međuvremenu smo mi toliko Gustafe determinirali u glazbenom smislu, da bi prodavanje Sumpora pod imenom tim imenom bila i djelomična prijevara. Stoga sam odlučio učiniti to pod drugim imenom i s drugim ljudima, da bih učinio što je moguću veću distinkciju između ova dva projekta. S druge strane, konačno je sazrelo pravo vrijeme za mene da krenem u taj pothvat. Nisam više opterećen financijskim i egzistencijalnim pitanjima, ne moram brinuti hoće li se pjesme slušati masovno, prodavati i biti nekakvi "hitovi", potpuno sam slobodan u glazbeno-kreativnom smislu i znam točno što hoću. Dakle - pravo vrijeme, točno kad sam se počeo osjećati dosadno u vodama kojima smo plovili s Gustafima. Nisam si želio da te vode postanu močvare i zato sam išao drugim putevima, izostavio sam spavanje "na staroj slavi".



Kako se bend okupio, što je sve prethodilo trenutačnoj postavi Edi East Trance Bluesa?



Pa iskreno, u prvobitnoj ideji, ovo uopće nije trebao biti bend, čak ni fizički CD, već isključivo jedan moj iskorak u nove vode koji je trebao ostati u nekakvom eksperimentalnom obliku, skupini pjesama koju sam, osim što sam stvorio, i sam odsvirao, snimio, producirao i dao na besplatni download na internet. U međuvremenu, neki su mi prijatelji, kojima sam ja to pokazao, rekli da sam lud, da se radi o odličnom materijalu, neka to snimim ozbiljnije i dam u službenu distribuciju. Pak sam krenuo tim putem, da samo snimim i preko svoje izdavačke kuće Artistra izdam to. Pokupio sam svog starog kompanjona, bubnjara Čedomira Mošnju, par prijatelja koji nisu iz Gustafa i krenuo na snimanje. Ekipa se toliko zbližila, uvježbala, da je sad bilo šteta to ne i u živo predstaviti, uletjela mi je suradnja s Croatia Records i sve ostalo je povijest! Ili budućnost, kako želite. Sviramo sve više i sve češće, a INmusic je naš najveći iskorak do sada i siguran sam da ćemo ga dobro iskoristiti. U ekipi koja svira, osim mene i Čeda, su Predrag Ljuna, gitarista i usni harmonikaš i Danijel Paulović, bas gitarista. Povremeno nam se pridružuju Ang Maružin na gitari i Bernarda Ravnić, back vokal i theremin.



Objavili ste i prvi album "Sumpor". Koliko ste na njemu radili i koju pjesmu biste (i zašto) istaknuli s albuma?



U osnovi, baza je nastala u vrlo kratkom vremenu, tih desetak pjesama sam napisao u mjesec, dva, ali se kasnije rad razvukao u preko godinu dana. Kad smo počeli peglati, zaglađivati, ravnati i ispravljati - nikad kraja. Prokletstvo rada u vlastitom studiju - uvijek imaš vremena za nešto popravljati, a kao ne košta ništa. Često bi se nakon desetak izmjena u istoj pjesmi vraćali na početnu verziju i najviše mogu zahvaliti mojoj ženi što smo to uopće završili, jer je priprijetila da nam neće više kuhati, trpjeti nas i da će nas izbaciti iz kuće ako ne zgotovimo snimanje. Pa smo i završili. Ovaj je album u cijelosti stvoren tamo gdje je i nastao, znači sniman je, miksan i masteriran u mom studiju u Maružini. Nastojali smo zarobiti duha pjesme na mjestu gdje se stvorio. Nemam nikakvih preferiranih pjesama, sve su to moja djeca, nekad mi je draža jedna, nekad druga.... pjesme nisu klasičnog oblika, nemaju baš kiticu, refren...više su priče, bluzevi, nije da se baš mogu pjevati u društvu za rođendan.



Što se trenutačno događa s Gustafima?



Funkcioniramo trenutno isključivo koncertno. Dakle, radimo i to poprilično, ali nemam više nekih potreba da se iskazujem i u kreativno-autorskom radu, tj. snimanju novih pjesama. Cijelo ljeto nam je radno, koncerti po cijeloj lijepoj našoj, a i vani. U kolovozu imamo jednu manju turnejicu po Portugalu i Španjolskoj, dakle - radi se! Možda, jednog lijepog dana, napišem i nešto novo za Gustafe, no trenutno nema potrebe za tim. Stvorio sam opus od dvjestotinjak Gustaf pjesama, ljudi najviše traže one stare, pa - evo vam stare! To je i ljepota rada u EETB, nitko ne može tražiti stare pjesme kad imamo samo nove. Kad počmu iod EETB-a tražiti stare, napraviti ćemo novi bend!



Na INmusicu prvi put svirate u ovoj postavi, što očekujete?



Ono što se zbivalo do sada, veselje, zabavu i puno pozitivne energije. Gustafima je uvijek bilo super na INmusicu i ne vidim razloga zašto ne bi bilo i u EETB. Dapače, ovo nam je super prilika za se iskazati, jer je INmusic publika iznimno zahvalna i voljna prihvatiti sve, dok po ovim manjim svirkama po Istri još uvijek sviramo publici koja bi možda radije slušala Severinu ili neke cajke, pa je tu malo manje razumijevanja za nas. Nabrijani smo i uvjerljivi, puni energije i volje za svirkom. Dakle, samo nas pustite s lanca na pozornicu i dobiti ćete svoju porciju agresivnog, opakog istrijanskega bilega bluesa koji izuva!



INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine. Ulaznice za festival možete, između ostalog, najaviti putem INmusicovog webshopa.