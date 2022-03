Prvi i najhvaljeniji album grupe Letu Štuke iz 2005. godine dobio je svoje remasterirano izdanje i to na dvostrukom 180-gramskom vinilu. Dvostruki LP u prodaji je od petka 11.03. i možete ga kupiti u Menart multimedijalnoj knjižari u kojoj će se danas u 18 sati održati i potpisivanje ploče te u svim boljim CD shopovima ili putem Menart webshopa.

Uz najpoznatije pjesme s albuma:"Mjesto za dvoje", "Minimalizam", "Sami", "Šutiš", "Sunce feat. Rundek Cargo Orkestar", "Kao na zapad", "Pero Papacoder", "Grad bez boje", "Signali", na vinilu se nalaze i dvije bonus pjesme, neobjavljene demo snimke pjesama "Kao na zapad" i "Gorile u magli" koje su nastale u periodu nastajanja prvog albuma.

''Ovo remasterirano, vinilno izdanje bilo je u planu objaviti već prije nekih dvije godine, no tada je došla pandemija. Sve je stalo i složili smo se kako će izdanje morati pričekati neka druga, bolja vremena. Nisam siguran da je došlo to bolje vrijeme, s obzirom na ratna zbivanja u Europi, ali kako je ovo je jedna antiratna ploča smatram da izlazi u pravom trenutku. Neka ova ploča bude bonus za one koji su preživjeli koronu i hommage onima koji nisu među nama'', – rekao je Dino Šaran.

Uz remasterirano dvostruko LP izdanje dolazi i vaučer za download albuma u MP3 formatu, a LP Letu Štuke (Remaster) slušajte i na streaming servisima,