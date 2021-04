Stižu Asaf Avidan, Artbat, Meduza, Sabaton, Hot Since 82 i mnogi drugi.

Vijest kako je gradonačelnik Novog Sada potvrdio da će proslava dva desetljeća EXIT festivala biti održana ove godine izazvala je oduševljenje festivalskih fanova širom svijeta, i probudila nadu da, uz ubrzano cijepljenje i poštivanje mjera, možemo gledati u skori izlaz iz pandemije. Svoj glas za proslavu 20 godina festivala dalo je 20 novih izvođača, odlučni da nakon svega što smo preživjeli u prošlih 14 mjeseci na Petrovaradinskoj tvrđavi od 8. do 11. srpnja ujedinjeni slavimo život!

Na zahtjev publike stiže Artbat, trenutno jedni od vodećih svjetskih elektronskih izvođača, čiji fan je i veliki David Guetta, zatim sjajan izraelski kantautor Asaf Avidan, hitmakeri Meduza s više od milijardu slušanja na video i streaming platformama, tech house majstor Hot Since 82, i jedan od najvećih europskih heavy metal bendova Sabaton.

20 novih imena za proslavu 20 godina EXIT festivala! - 7 Foto: Exit festival

U novoj jakoj postavi posebno se ističu vlasnik megahita „Breaking Me“, njemački producent i DJ Topic, globalno voljena glazbena umjetnica Amira Medunjanin, kao i superpopularni domaći electro-rock duo Buč Kesidi. Svi oni pridružuju se ranije objavljenim headlinerima, koje predvode David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz, Four Tet, Solomun, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Honey Dijon, Metronomy, Sheck Wes i mnogi drugi.

Na nekoliko pozornica festivala stiže žanrovski šarolik line up, koji pokazuje da će ovog ljeta u Novi Sad ponovo stizati izvođači i bendovi na turnejama. Svoje nastupe potvrdila je i jaka regionalna ekipa, koju čine Ida Prester s Lollobrigidom, Nemesis, Dram, E-Play, Deep Steady i Šajzerbiterlemon, te trance postava, koju čine Pion live, Imaginarium live i DJ-i Aquapipe, DaPeace, Mozza i Ched. Za lakšu organizaciju dolaska na festival, EXIT je danas za sve prijatelje lansirao omiljenu prodajnu akciju „Kupi 4, zgrabi 5“, u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva besplatno. Sama akcija će biti dostupna do isteka ograničene količine zaliha.

Na Exitovu proslavu stiže Asaf Avidan, čiju je karijeru najviše obiležila pjesma koja je osvojila radijske etere cijele planete – „One Day / Reckoning Song“. U vokalu ovog izuzetnog umjetnika spajaju se raznovrsni utjecaji, a u autorstvu dokazan ogroman hit-potencijal, što se i čulo u odličnim singlovima „Over My Head“ i „Different Pulses“.

Na početku karijere bio je dio grupe Asaf Avidan & the Mojos, čiji je debi album „The Reckoning“ postao jedan od najprodavanijih nezavisnih izdanja u Izraelu. Ukrajinski DJ dvojac Artbat je za samo nekoliko godina uspio izgraditi put do vrha svih glazbenih lista, i trenutno su među najprodavanijim artistima na Beatport Melodic House i Techno listi. Za njihovu traku u suradnji s britanskim DJ duom CamelPhat – „For A Feeling“ David Guetta je rekao da je najbolja koju je čuo u 2020. godini.

Prvi i najpopularniji singl talijanskog producentskog sastava Meduza „Piece of Your Heart“, realiziran je u suradnji s triom Goodboys, bio je nominiran za Grammy, proglašen za glazbenu himnu na BBC Radiju 1 i dostigao platinastu tiražu u Velikoj Britaniji, Australiji i nizu drugih zemalja. Ovaj hit nasljedili su izuzetno uspješni singlovi „Lose Control”, „Born To Love“ i „Paradise“. Bend Sabaton u dva desetljeća karijere broji devet studijskih albuma, svoj festival u Švedskoj, platinaste prodaje, nagrade i veliki broj nastupa širom svijeta.

Energični i živopisni koncerti veliki su adut ove grupe, koja se ubraja među najveća heavy metal imena današnjice. Hot Since 82 jedan je od najuspješnijih britanskih DJ-eva i producenata, i headliner najvećih elektronskih ppozornica, dok njegovu glazbu kritičari opisuju kao „najsofisticiraniju u Velikoj Britaniji“. U Novi Sad se vraća nakon sjajnog nastupa na prošlogodišnjem Life Streamu.

20 novih imena za proslavu 20 godina EXIT festivala! - 2 Foto: Exit festival

Tobias Topic, njemački DJ, svoj stil opisuje kao „melankoličnu plesnu muziku”, uz tekstove koji su balade, ali s beatovima koji tjeraju na ples. Njegovi platinasti hitovi „Breaking Me“, nastao u suradnji sa švedskim izvođačem A7S i „Home“, s aNico Santosom već sad broje stotine milijuna pregleda na You Tubeu, a bio je nominiran i za MTV nagradu u kategoriji najboljeg njemačkog izvođača.

Proslavi 20. godišnjice EXIT festivala ove godine pridružuje se i Amira Medunjanin, izuzetna umjetnica jedinstvenog glasa, i jedna od najuspješnijih „world music“ izvođačica sa ovih prostora, poznata po njegovanju tradicionalnog zvuka i sevdalinki.

Buč Kesidi, bend iz Pančeva, trenutno je najpopularniji disko rock’n’roll elektro bend ovih prostora, a njihovi nastupi čekaju se nestrpljivo još od objavljivanja albuma „Euforija”.

20 novih imena za proslavu 20 godina EXIT festivala! - 6 Foto: Exit festival

Line up obogaćuju i indie too-much-pop rock bend iz beogradskih općina d r a m, jedna jedina Ida Prester sa svojim dobro poznatim bendom Lollobrigida, alternativni rock sastav E-play, beogradski garažni trio Šajzerbiterlemon, ska-jazz velikani Deep Steady, i petoročlani melodični death metal bend iz Beograda Nemesis. I Exitova trance pozornica objavljuje prvi dio popisa izvođača, koji predvode Pion live, Imaginarium live, kao i DJ-i Aquapipe, DaPeace, Mozza i Ched.

20. GODIŠNJICA EXIT FESTIVALA

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala održat će se od 8. do 11. srpnja 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Asaf Avidan, Artbat, Meduza, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Hot Since 82, Solomun, Paul van Dyk, Sabaton, Metronomy, Honey Dijon, Dax J, Kobosil, Denis Sulta, Topic, Laibach i mnogi drugi. Svi detalji u vezi s ulaskom na festival bit će na vrijeme objavljeni na službenin,m stranicama Exita, u skladu s budućim epidemiološkim mjerama Vlade Republike Srbije.

ULAZNICE

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontigent ulaznica za EXIT festival 2021. po promo cijeni od 495 kn, i uz uštedu od 40 % u odnosu na finalnu cijenu. Ulaznice se mogu nabaviti putem službene stranice festivala, kao i putem prodajne mreže Entrio. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. vrijede za ulaz na ovogodišnji festival.

Danas je pokrenuta popularna akcija „Kupi 4, zgrabi 5“, koja će biti dostupna do isteka veoma ograničenih zaliha.