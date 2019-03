Život nas je naučio da piše čudne i neopisive priče. Upravo takvu, glazbeno ljubavnu između Marka Kutliće i Nele, viđamo ovih dana.

Glavni akteri već su poznati uspješni mladi glazbenici Marko Kutlić i Nela. Svoj privatni život i ljubav, koju ne skrivaju, pretočili su u zajedničku pjesmu "U zagrljaju spašeni".

"Jezik kojim najbolje komuniciramo je glazba. A glazba kao takva, najjača je onda kada je iskrena, kao i naša pjesma, a nadamo se da će i ljudi to prepoznati. S pjesmom se mogu poistovjetiti svi koji su jednom u životu iskusili pravu ljubav", poručili su uoči premijere nove pjesme i video spota.

Nela i Marko već su poznati i priznati na sceni, a brojni gledatelji uživali su i u njihovim odličnim intepretacijama pjesama u sklopu poznatog televizijskog showa, a nova je skladba posebna i po tome što su se zajednički okušali kao autori glazbe u ovoj priči.

Sam Marko priznaje kako ga pjesma, koju je napisao njegov dugogodišnji prijatelj Aleksandar Čubrilo, na prvu nije dojmila.

"Pokazao mi je pjesme od kojih me jedna oduševila, a druga, za koju je on tvrdio da je njegova najbolja, ostavila me ravnodušnim. Taj isti dan, još sam nekoliko puta pročitao pjesmu tražeći smisao, i sebe u njoj. Pokušavao sam otkriti “što je pisac htio reći”, ali nisam uspio. Nastavio sam s radom na drugim pjesmama i potpuno zaboravio na nju. Dugo vremena nakon, našao sam se u Nelinom zagrljaju. Danima mi je u glavi zvonilo: “Kada spoje se davno raspuknuti dijelovi, mi samo šutimo u zagrljaju spašeni”, no nikako se nisam mogao sjetiti gdje sam to pročitao ili čuo. Tražeći te riječi, došao sam do one pjesme koja me tada učinila ravnodušnim. Od tog dana pjesma “U zagrljaju spašeni” dobila je svoj pravi smisao i pronalazim se u svakoj riječi", otkrio je Marko.

Zadovoljstvo ovom, kako tvrdi, posebnom pjesmom, ne krije ni Nela.

"U nekom novom dijelu svemira srela sam Marka i odlučila tu ostati. Doživljavam ovu pjesmu toliko svojom, da ponekad zaboravim da ju je zapravo napisao naš čarobnjak Aleksandar Čubrilo, a ne ja. Ta pjesma smo mi", izjavila je Nela.

Uz Aleksandra Čubrila, autora teksta, produkciju i aranžman potpisuje provjereni glazbeni dvojac Igor Ivanović i Marko Vojvodić. Markova i Nelina glazbeno ljubavna priča, ispričana je i kroz video spot.

"Snimali smo na tajnoj lokaciji, u jednoj od najljepših vila u Istri. Redatelj spota Igor Ivanović, uz svog kolegu Davora Flama, osmislio je ideju za video, te na jedan poseban i flimski način prikazao našu priču. Imali smo toliko dobru ekipu, da ništa nije moglo poći po zlu, čak i da je htjelo. Duh kojim je prostor odisao taj dan bio je stvarno poseban i stvorila se jedna predivna obiteljska atmosfera", istaknuli su Marko i Nela.