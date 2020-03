Album “Future Nostalgia”, jedan od najiščekivanijih albuma godine, a inspiriran je bezvremenskim klasicima ‘80-ih i ‘90-ih.

Drugi album nove pop-kraljice ugledao je svjetlo dana i spreman je promijeniti sliku popa novog desetljeća.



Album “Future Nostalgia”, jedan od najiščekivanijih albuma godine, inspiriran je bezvremenskim klasicima ‘80-ih i ‘90-ih, a pored aktualnih svjetskih hitova “Don’t Start Now” i “Physical”, koji se u Hrvatskoj već tjednima nalaze u samom vrhu top-liste najslušanijih stranih hitova u domaćem radijskom eteru, na njemu se našao i jučer objavljeni singl “Break My Heart”.



Dua se prisjeća točnog trenutka kada je odlučila okrenuti karijeru u novom smjeru, mijenjajući pritom sliku moderne glazbene scene. "Snimala sam radijsku emisiju u Las Vegasu i otišla sam u šetnju, samo da posložim misli", kaže ona. "Dok sam šetala, slušala sam OutKast i No Doubt i pomislila: ‘Što je to na tim snimkama koje još uvijek volim i s kojima se toliko poistovjećujem? Zašto imam osjećaj kao da nisu zastarjele ni dana? I kako da prenesem taj nostalgični osjećaj svih svojih najdražih sjećanja i nadahnuća iz djetinjstva u nešto novo i moderno?"

Novi album “Future Nostalgia” od ovog petka dostupan je putem digitalnih platformi Deezer i Google Play, dok će obožavatelje posebno oduševiti fizičko izdanje albuma koje je objavljeno kao neonsko ružičasti LP, CD, picture disc, na zlatnoj kaseti i u sklopu luksuznog box seta.

Velika istoimena europska turneja koja je trebala pratiti objavu albuma “Future Nostalgia” odgođena je za početak 2021. godine. Dok je velikim dijelom popis gradova dobio nove datume, za Beč i München još se čekaju potvrde. Nove datume možete pronaći na službenoj stranici.



Krajem 2019. godine Dua Lipa osvojila je sve svojim nastupima na dodjelama nagrada MTV, EMA, ARIA i AMA. Glazbenica koja je debitirala na sceni 2015. godine iza sebe ima dva Grammyja i tri nagrade Brit, debitantski album prodan joj je u 4 milijuna primjeraka diljem svijeta, najmlađe je ime u svijetu glazbe koje je postiglo milijardu pregleda na YouTubeu te službeno ima i najstreamaniji album kada je riječ o ženskim izvođačima na Spotifyju.