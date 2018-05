"Gospođu Terezu poznajem privatno, ona je oduvijek obožavala moj način humora, njoj se to sviđa, mislim da će ona nakon večerašnjeg nastupa za mene imati samo lijepe i tople riječi", rekao je Drele.

Nakon što je prošloga tjedna odnijela pobjedu, ove nedjelje Katarina Baban u zabavno-glazbenom showu 'Tvoje lice zvuči poznato' postat će popularni glazbenik Bruno Mars. Katarina ovoga puta na pozornici neće biti sama jer će joj društvo praviti talentirani 12-godišnjak Gabrijel Rodić, publici poznat kao sudionik pete sezone 'Supertalenta' u kojem je osvojio srca žirija i publike.

"Jako se veselim ovoj transformaciji, puno je lakše kad imaš partnera na sceni nego kad si solo", izjavila je uzbuđena Katarina. S druge strane, čini se kako Gabrijelu ovo neće biti pretežak zadatak. "Nije izazov, ali imat ću tremu. Bit ćemo jako cool", rekao je. "On bolje pjeva od mene i tu će me izvlačiti u nekim situacijama gdje ja možda ne bih dobro otpjevala“, dodala je i napomenula gledateljima kako nastup ne smiju propustiti. „Uz ovu pjesmu ne možeš ostati statičan, moraš pratiti i pustiti da te ritam ponese", veselo je zaključila Katarina.

Davor Dretar Drele će nakon kratkog izleta u ulogu Boba Marleyja ponovno postati jedna od legendarnih dama naše scene, a ovoga puta gljiva mu je dodijelila transformaciju u energičnu divu Terezu Kesoviju. "Gospođu Terezu poznajem privatno, ona je oduvijek obožavala moj način humora, njoj se to sviđa, mislim da će ona nakon večerašnjeg nastupa za mene imati samo lijepe i tople riječi", rekao je Drele i dodao kako se intenzivno priprema za ovu ulogu. "Na liku gospođe Tereze vrijedno radim i svi će vidjeti koliko sam ja fantastična Tereza", duhovito je komentirao i dodao kako ne smije pretjerati s njenom energijom. "Ovoga puta udaram na najniže emocije, treba mi plasman, treba mi što više mjesto, znači nema opuštanja",dodao je.

Maju Bajamić ovoga tjedna očekuje transformacija u američkog pjevača Johna Legenda. Ovaj zadatak za Maju ne predstavlja velik izazov. "Nema ni treme ni stresa, to je takva euforija i užitak", kazala je i dodala kako joj najveći problem ipak predstavlja statičnost njegova lika. "Unijeti se emocionalno i facijalnom ekspresijom donijeti tu romantiku i ljubav o kojoj on pjeva", ističe glavni zadatak ovoga tjedna. "Jako dobro donosi emociju ljubavi i romantiku, jako dobro priča o tom dok pjeva. Da zatvorim oči i čujem vokal, znala bih da je to John Legend", govori Maja i dodaje kako će dati sve od sebe kako bi uspješno izvršila svoj zadatak.

Matko Knešaurek dobio je zadatak postati nakratko dio dance grupe Captain Jack. "Malo sam se iznenadio, iskreno moram priznati da u životu nisam čuo za njega", izjavio je Matko. "Ja sam presretan što sam ovo dobio, bar ću se malo odmoriti i osunčati", opušteno je rekao i dodao kako je razlog tome što izvedba ni vokalno ni koreografski nije zahtjevna. "Performansa nema bez mojih dragih kolegica plesačica", kazao je. "U dvije i pol minute moramo napravit show i to je to", kratko i jasno je zaključio.

Zabavne transformacije ovoga tjedna na pozornici showa priredit će i Damir Poljičak kao Alka Vuica, Ana Vilenica kao Stevie Wonde, Amel Ćurić kao Sylvester te Paola Valić Bekić u ulozi Nicki Minaj.

