Nakon prošlog veselijeg hita, Pero Kozomara, skladatelj najvećih uspješnica klape Rišpet ovog puta se odlučio na klasičnu klapsku baladu i na spoj Doris Dragović i klape Rišpet

Nakon velikog uspjeha s hitom 'Kad iman tebe' klapa Rišpet, u čijem se spotu pojavila bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija, nastavlja niz novom uspješnicom naziva 'Jedina jubav moga života'.

Ovog puta legendarna klapa predvođena Ivom Amulićem udružila je glasove s regionalnom glazbenom divom – Doris Dragović. Kao što i sama pjesma kaže „Ti si anđeo kojeg sam čekala“, tako su ovi splitski slavuji nakon dugo godina čekanja snimili svoju prvu zajedničku baladu te za snimanje spota odabrali svoj rodni grad. Svi koji su već čuli ovu pjesmu jednoglasno se složili da je ovo najljepši klapski ljubavni duet i jedna od najboljih pjesama klape Rišpet.

Nakon prošlog veselijeg hita, Pero Kozomara, skladatelj najvećih uspješnica klape Rišpet ovog puta se odlučio na klasičnu klapsku baladu, gdje je ovog puta udružio snage s Robertom Pilepićem koji potpisuje i stihove pjesme.

''Ova pjesma je klasična rekao bih već i prepoznatljiva Rišpetova laganica nekog moga rukopisa. Rišpet uvijek fura ljubav, ljubav i samo ljubav i tako je naravno i ovoga puta. Ovo je pisma o sreći , o tome kako si pronašao ljubav svog života, o onim lipim osjećajima koje djeliš sa svojim partnerom, sa osobom svoga života, svi oni poljupci i dodiri nekako su smješteni u ovoj pismi, ovo je zapravo velika oda ljubavi i zaljubljenosti. Svi koji vole nekoga vjerujem da će pronaći dio sebe u ovoj pjesmi. Ne moram niti govoriti koliki mi znači i koliko sam počašćen što je jedna od najvećih diva ovih prostora legendarna Doris Dragović snimila duet sa Rišpetom. Doris je toliko jednostavna, a toliko velika žena, umjetnica i pjevačica. Događalo mi se u studiju kad je snimala da se naježim, ona naprosto što je starija to bolje pjeva. Kada je rekla da snimamo duet i da joj je pjesma sjajna, mojoj sreći nije bilo kraja“.

Doris Dragović o suradnji s Klapom Rišpet je rekla:

''Pero Kozomara i Ivo Amulić moji su dugogodišnji prijatelji i kolege. O glazbenom talentu, jednog i drugog, nemoguće je ispričati u nekoliko rečenica, mogu samo reći da su neupitni i veliki. I klapa Rišpet jest itekako vrijedna glazbenog divljenja. Licu pjesme, posebnu ljepotu dodao je i mladi splitski aranžer Leo Škaro. Kada sve ovo spojite, dobijete prekrasne trenutke rada i suradnje koji su neponovljivi. Sama pjesma 'Jedina jubav moga života' vraća me na izvor i podsjeća na zlatne godine splitskih terasa i festivala. Ova me suradnja silno veselila i obogatila ,te sam posebno zahvalna mome dragom Peri što me pozvao u ovu priču.“