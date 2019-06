Dominik Blaževac, iznimno talentiran i nadaren mladi glazbenik iz Slavonskog Broda, student je 4. godine Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, smjer Glazbena pedagogija.

Kada govori o svojim glazbenim počecima, ističe kako se nije planirao ozbiljno baviti glazbom nego ju je uvijek gledao kao neki hobi. Sve se to promijenilo 2015. godine kada je na nagradnoj igri "Uhvati ritam" dobio priliku zapjevati s Parnim Valjkom.



Ovaj sudbonosni susret povezao je Dominika još više s glazbom, a to je ujedno postao i njegov put.

Nakon toga nastupa, Dominik se odlučio ozbiljno početi baviti glazbom te 2016. godine potpisuje ugovor s Croatiom Records. Imao je nekoliko uspješnih singlova, a do jeseni se sprema i prvi album. "Moja jedina" je sedmi singl i ujedno najava prvog albuma.

Dominik nam je ispričao kako je nastala njemu jedna od najdražih pjesama pjesma: “Kada smo ušli u studio pjesmu smo zamislili da bude nešto kao "More than words" - akustična gitara i vokal i to je to. Međutim, kako su ideje dolazile pjesmu je na kraju snimio cijeli bend i nekoliko gostujućih glazbenika. “Moja jedina” mi je jedna od najdražih pjesama koje volim uz gitaru zapjevati, ugodna je i brzo ulazi u uho. Također mi je draga jer je nekako "strpljivo" čekala da dođe na red, pošto je napisana prije više od 6 godina.”

Mladi glazbenik je oko sebe okupio odličnu ekipu. Autor glazbe i teksta je Željko Zovko, na aranžmanu je radio Zlatko Čošić, a za produkciju je odgovoran Vladan Popović.



Spot je pod redateljskom palicom Hrvoja Watchera sniman u Slavonskom Brodu.



Pogledajte video spot i poslušajte pjesmu te se prepustite romantičnim melodijama "Moje jedine."