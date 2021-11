Laureati nagrade nastale na 25. rođendan Hrvatske diskografske udruge su ujedno i osnivači unije: Hrvoje Markulj, Šima Jovanovac, Branko Paić, Veljko Despot i Zdravko Josipović.

Bogatu hrvatsku glazbenu baštinu zadužili su brojni pojedinci koji svojim dugogodišnjim radom, predanošću i inicijativama doprinose ili su doprinosili promociji glazbene umjetnosti. Prilagođavali su se brojnim glazbenim, ali i tehnološkim trendovima nastojeći uvijek u prvi plan staviti nju – glazbu, kao umjetnost koja je nepresušan izvor emocija. Njima u čast, Hrvatska diskografska udruga koja je ove godine proslavila 25. rođendan osnovala je nagradu 'Nova ploča', koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos te promicanje značaja hrvatske glazbene industrije, značajnu potporu u ostvarivanju ciljeva HDU-a te bitan i prepoznatljiv uspjeh u širenju ugleda i položaja udruge, a prva svečana dodjela održana je jučer u prostorima dvorane Lisinski. Prvi dobitnici nagrade u godini njezina nastajanja su ujedno pojedinci koji su i zaslužni za osnivanje Hrvatske diskografske udruge i članovi prvog Upravnog odbora – Hrvoje Markulj, Šima Jovanovac, Branko Paić, Veljko Despot i Zdravko Josipović.

''Svaka nagrada je i priznanje i mogući poticaj tako da je njen primitak nešto što dobitnik stavlja na istaknuto mjesto u životu. Posebno se to odnosi na nagrade koje dodjeljuje struka, kolege s kojima ste puno godina dijelili profesionalnu sudbinu. Veseli me da mi ovu nagradu dodjeljuje moja druga obitelj, moj milje u kojem sam proveo gotovo cijeli radni vijek. Ne bez emocija zahvaljujem se na priznanju kolegama koji su s godinama prešli onu nevidljivu, a opet važnu granicu nakon koje postaju moji prijatelji. Priznat ću, i to moram reći, da sam svoju zadaću doživljavao kao uslužnu djelatnost, kao potporu, svojevrsni servis mojoj najvećoj ljubavi u profesionalnom životu, i velikom motivu moje intime, glazbi. Ova je nagrada dragocjena perla na ogrlici mojeg života'', istaknuo je Hrvoje Markulj, diskograf, glazbeni urednik, osnivač Chansonfesta i prvi predsjednik udruge.

Šima Jovanovac, skladatelj, izvođač, producent i diskograf, istaknuo je da mu je biti među prvim laureatima nagrade Nova ploča iznimna čast. „Veseli me što isto zadovoljstvo dijelim s dragim prijateljima koji su stvarali čvrste temelje hrvatskoj diskografiji. Ispunjen sam ponosom što je današnja HDU respektabilna organizacija i stoji uz bok svjetskim udrugama istih profila. Snovi su postali stvarnost, a ovakvim predanim radom naših upravnih tijela i svih članova, čeka nas svijetla budućnost s puno poslovnih iskoraka i uspješnica. Svima jedno veliko, veliko hvala“, zaključio je Jovanovac.

Životni put Branka Paića, jednog od dobitnika nagrade, prožet je glazbom i radom u brojnim glazbenim institucijama, a priznanje koje je dobio od HDU-a potvrda je njegova višedesetljetnog rada u glazbenoj industriji.

''Diskografiji je bila potrebna ovakva nagrada koja će sa strogim, profesionalnim, kvalitetnim kriterijima odati priznanje i svim velikanima koji su svojim djelovanjem nama utrli put. Na njih se ne smije zaboraviti jer su ostvarili velika dostignuća za sve nas. I ovaj detalj da se tek sada pokrenula ova nagrada zorno pokazuje da su se u svom radu diskografi uvijek više brinuli o glazbenicima, autorima i svim ostalim s kojim surađuju nego o sebi'', istaknuo je Paić.

Veljko Despot, diskograf, dugogodišnji novinar i glazbeni urednik u tisku, na radiju i televiziji kaže:

P''riznanje je to da sam bio na dobrom putu u vrlo posebnim ekonomskim zakonitostima, vodio vrijedne bitke u nekim drugačijim društvenim okolnostima i otvarao prava vrata u neka druga kulturološka vremena, propuštajući na ove prostore onaj propuh inozemne popularne kulture, kada je to nešto značilo generacijama koje su uz nju odrastale. Mnogo je kolega iz ove industrije koji ovu nagradu zaslužuju puno prije mene, ali vjerujem da će svi na red doći. Jer, radili smo i radimo najljepši posao na svijetu!“

''Ovu nagradu koju primam za svoj rad u diskografiji, dočekujem s velikim zadovoljstvom. Iako je prošlo mnogo vremena od mojih diskografskih početaka, rado se sjećam pionirskih dana, od ''Metalelektra'' i pokretanja „Suzyja“, pa sve do osnivanja naše strukovne udruge. Kada se sjetim skromnih početaka, te da je HDU živio bez vlastitog prostora gostujući kod mene, kada je sve počivalo na entuzijazmu i očekivanjima da će se trud isplatiti, drago mi je da sam i ja dao svoj doprinos. Ovime se zahvaljujem kolegama da su ga prepoznali i na ovaj način nagradili. Današnja diskografija u svojem pojavnom obliku doživjela je mnoge promjene, no ono što je ostalo kao konstanta je briga za proizvod na kojem su ujedinjene kreativne sposobnosti i autora i izvođača, ukratko to je briga za muziku, to je posao koji me je veselio cijeloga života i na koji sam i danas ponosan.“ – izjavio je Zdravko Josipović. A nagradu u njegovu ime preuzela je njegova kći, Suzy Josipović Redžepagić,

Dodjelu prve nagrade Nova ploča vodila je Ana Radišić, dok je svojim glazbenim nastupom dodjelu začinio duo Hojsak&Novosel, odnosno Tihomir Hojsak na kontrabasu i Filip Novosel na tamburi.