Ne propustite u petak MASH UP Party time s DJ Reom

Plesnjake doma uz Studio LIVE Session koje vam donosimo u suradnji s A1 Hrvatska nastavljamo s jednom od najboljih DJ-ica u regiji. Nakon DJ-a Indyja, Rea jedva čeka zagrijati atmosferu u vašim domovima.

Najbolji partyji ipak se događaju doma. To nam je dokazao i DJ Indy, koji nas je sa svojim setom rasplesao prošli petak, dok će se za sjajnu atmosferu MASH UP Party time live streama za Praznik rada pobrinuti DJ-ica Rea. Njezin je mjesečni kalendar inače bukiran mjesecima unaprijed, no sada vam jedva čeka svojom zaraznom pozitivnom energijom i raznovrsnom glazbenom listom uveseliti kraj tjedna.

Rein set u Studio LIVE Sessionu koji vam donose DNEVNIK.hr i A1 Hrvatska imat ćete priliku slušati ovaj petak od 21 do 23 sata.

Najpoznatija zagrebačka DJ-ica svoj je hobi pretvorila u posao prije 15-ak godina, i to kada joj je dosadilo tražiti od drugih DJ-eva da sviraju glazbu koju je željela čuti u klubovima. U posljednjih 15 godina održala je više od 1500 svirki u cijeloj regiji, kao i u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Njemačkoj, Portugalu, Austriji i Slovačkoj. Nastupila je na najvećim glazbenim festivalima i događajima u regiji od Exit festivala, Outlooka, InMusic festivala, Terranea, Sarajevo Film Festivala itd. do velikih događanja, turneja i predstava za razne kompanije.

Najbolji party je kod kuće uz Studio LIVE Session

Trenutačno nismo u mogućnosti plesati uz njezine setove u omiljenim klubovima ili na festivalima, ali zato to možemo učiniti kod kuće uz live stream mash-up od 21 do 23 sata ovdje, odnosno na A1 YouTube kanalu. Vjerujemo da će vas i Rea bez sumnje rasplesati i zagrijati atmosferu bilo da ste kod kuće sami ili s ukućanima. Svakako preporučujemo da virtualno pozovete na party i prijatelje, jer iako ste razdvojeni, ništa vas ne sprječava da partijate skupa.

Mash-up glazbene poslastice očekuju vas svaki petak. Za tjedan dana rasplešite se uz jedinstven nastup DJ-a Alda Morra.

Subotom vas očekuje nešto drugačija zabava. Club nights koje vam u vaš dom donose DNEVNIK.hr i A1 Hrvatska baziraju se više na techno i house glazbi sa specijalnim vizualnim iznenađenjima po idejama Ivana Lušičić Liika.

Svojim nas je nastupom prošlu subotu opčinio Ilija Rudman. Ove subote vizualnu podršku legendarnom Petru Dundovu, koji je prema brojnim kritičarima techno glazbu uzdignuo na viši stupanj, pružit će svestrani Ivan Lušičić Liik.

Ako ste propustili koji nastup, pogledajte ga na službenoj stranici Studio LIVE Sessiona, na kojoj osim svih prošlih nastupa možete pogledati i kada su na redu sljedeći te saznati sve o našim DJ-evima.

U Studio LIVE Sessionu petkom komentirajte, šaljite pozdrave i svakako podijelite zabavu sa svojim prijateljima iako fizički ne mogu biti s vama.