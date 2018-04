Iako poznat po ulozi u seriji Princ iz Bel Aira, Jazzy Jeff je ujedno i hip-hop pionir i ikona žanra, dobitnik brojnih nagrada, a tijekom godina, pridobio je brojne fanove

Jedna od najvećih ikona hip-hop glazbe, DJ Jazzy Jeff, dolazi u zagrebačku The Garden Brewery u ponedjeljak 30. travnja 2018., a priključuje mu se Grammyjem nagrađeni MC Rhymefest.

Rhymefest je američki hip-hop umjetnik koji je svoju karijeru počeo na rap natjecanjima boreći se protiv imena poput Eminema i Chalka, a obilježava ga i dugogodišnje prijateljstvo s Kanye Westom. Njegov prvi solo album “Blue Collar” objavljen je 2006., a MC Rhymefest je i ranije nagrađivan kao tekstopisac. Dijelom potpisuje “Jesus Walks” s Kanye Westom, a pjesma je ovjenčana Grammyjem za najbolju rap pjesmu 2005., dok je ista suradnja izrodila i “New Slaves” s Westovog albuma “Yeezus”, a “Glory” je 2014. ovjenčana Golden Globe nagradom za najbolju originalnu pjesmu. Ujedno i veliki filantrop, Rhymefest je aktivan i na političkoj sceni.

Iako poznat po ulozi u seriji Princ iz Bel Aira, Jazzy Jeff je ujedno i hip-hop pionir i ikona žanra, dobitnik tri Grammy nagrade, tri American Music Awards, dvostruki dobitnik NAACP i Soul Train Music Awards, te je osvojio i MTV Music Award. Jedan je od najuspješnijih turntablista na svijetu i svoje vještine je usavršavao desetljećima. Njegova suradnja s Will Smithom kao dvojac DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince obilježila je karijeru obojice. Izdali su nekoliko zlatnih i platinastih albuma i singlova 80-ih i 90-ih, a prvi Grammy otišao je za rap singl "Parents Just Don't Understand”, dok je drugi pokupio “Summertime”, njihov najuspješniji singl koji je završio i na 4 mjestu Billboardove ljestvice najboljih 100.

Jazzy Jeff nastavlja izdavati sjajne albume poput “The Return of the Magnificent”, a popis suradnji broji i sjajna imena kao što su Kenny Lattimore, Tatyana Ali ili soul božica Jill Scott. Solo projekti, suradnje, mixtapeovi i live nastupi i dalje stavljaju Jazzy Jeffa na sam vrh glazbene scene, a unatoč nevjerojatnom uspjehu i dalje se bavi ovime iz istinske ljubavi prema glazbi. U ovom nastupu mu se priključuje i njegov MC Dayne Jordan.

Dvorište The Garden Brewery na Žitnjaku ugostit će glazbenu legendu, a nastup pod otvorenim nebom prava je pozivnica za proljetno druženje. Nastup će biti pogonjen moćnim Funktion One sustavom, a uz sve to sprema se i roštilj, te uvijek sjajna ponuda The Garden Brewery craft piva.

Dostupna je ograničena cijena ulaznica po 90 kuna. Nakon toga cijena se penje na 120 kuna, dok će na ulazu cijena iznositi 150 kuna. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.