U Rovinju se ovog mjeseca otvara kulturno-zabavni centar koji će zasigurno postati novo kulturno središte građana Rovinja i ishodište zabave za mlade Rovinježe, ali očekivano i Puležane i Riječane, kao i za brojne inozemne goste i turiste.

Prostor, naime, odiše minimalizmom i jednostavnošću, simbolički dijeleći Rovinjski dan i noć na bijelu i crnu dvoranu. Pri čemu će bijela dvorana biti rezervirana za dnevne evente, poput kulturnih radionica ili predavanja, dok će crni prostor udomiti noćni klub znakovitog imena Steel. Otvaranje noćnog kluba Steel okončati će desetgodišnju prisilnu apstinenciju Rovinja od noćnog života. Valja, naime, podsjetiti kako se ponuda jedne od najposjećenijih jadranskih destinacija, već više od desetljeća uglavnom svodi na kafiće i restorane, bez pravog mjesta za zabavu do ranih jutarnjih sati.

Jamstvo da će Steel uistinu postati mekom rovinjske noćne zabave je svakako program, krojen kreativnim ''škarama'' programskog direktora kluba Tome In der Muhlena (aka DJ Tom Tom). Naime, iako Steel svojim kapacitetom može prihvatiti više od tisuću ljudi, za očekivati je da će se tražiti karta više, posebice ako se uzmu u obzir medijske najave gostovanja elektro, disco i DJ glazbenih ikona poput: Tiger&Woods, Dimitri from Paris, Joey Negro, ojačanih domaćim uzdanicama kao što su R&B Confusion, Tom Tom Club i slično. Osim toga, ne treba zanemariti kako će se sva ta umilna buka širiti prostorom putem jednog od najboljih razglasa, poznatijeg pod nazivom Void, u ambijentu prepoznatljivog raw dizajna, kojim prevladava hladnoća neobrađenog metala i betona. Dovoljno je samo spomenuti da se šank proteže na šesnaest metara i sadrži željezne valjane ploče teške šest tona te gotovo jednako toliko betona!

Spomenuto će zasigurno pridonijeti da svibanjsko otvaranje kluba Steel ostane zabilježeno kao pravi spektakl.

Naime, noćni život Rovinja započet će u ''velikom Steelu'' gostovanjem francuskog DJ dua Ofenbach, čiji će poznati hitovi poput ''Katchi“, ''Be Mine“, ''Around the Fire“ i ''You Don't Know Me“ biti jamstvo dobre zabave do ranih jutarnjih sati. Sve će to predstavljati najbolji uvod u oživljavanje noćnog života Rovinja, obogaćenog aromom Velike jabuke koju je Tomo In der Muhlen ponio sa svoje njujorške adrese stanovanja. Navedeno bi moglo i one zahtjevnije navesti da, nakon posjete noćnom klubu Steel, na trenutak pomisle kako po Rovinju jure žuti taksiji ili kako Sv. Eufemija neodoljivo podsjeća na Kip slobode.

Vidimo se u Steelu!