Prošli petak u Studio LIVE Sessionu, koji vam donosimo u suradnji s A1 Hrvatska, DJ Rea opravdala je titulu najtraženije DJ-ice u regiji, ali i pokazala kako se i doma uz njezin set možemo osjećati kao u klubu. Nakon Ree nastavljamo u malo drugačijem tonu s DJ-em Aldom Morrom.

U našem virtualnom izlasku prošli petak skupila se poveća grupa ljudi koja je komentirala, bodrila i hvalila poznatu DJ-icu na A1 YouTube kanalu.

Zaključak je i dalje isti – najbolji partyji ipak se događaju doma. Nakon Ree nastavljamo u malo drugačijem tonu. Ovoga će se petka za sjajnu atmosferu u našem programu petkom MASH UP Party time koji strimamo uživo pobrinuti DJ Aldo Morro. Njegov jedinstven nastup i crossover žanrova razlog su zbog kojeg odrađuje više od 150 nastupa godišnje.

To ćete moći provjeriti i ovaj petak od 21 do 23 sata u Studio LIVE Sessionu koji vam donose DNEVNIK.hr i A1 Hrvatska.

U više od deset aktivnih godina na klupskoj sceni Aldo Morro profilirao se u jedno od utjecajnijih imena u industriji. Taj multimedijalni artist sudjelovao je u mnogim popularnim klubovima, festivalima i eventima u regiji kao što su su Hideout Festival, Sonus Festival, The Garden Festival, Ultra Music Europe, Big Beach Boutique, In Music Festival, a pozornicu je dijelio s imenima kao što su Calvin Harris, Faithless, Skrillex, Solomun, Dimitri from Paris i mnogi drugi.

Najbolji party je kod kuće uz Studio LIVE Session

Trenutačno nismo u mogućnosti plesati uz njegove setove u omiljenim klubovima ili festivalima, ali zato to možemo učiniti kod kuće uz live stream mash-up od 21 do 23 sata ovdje odnosno na A1 YouTube kanalu. Stoga ne sumnjamo da će vas rasplesati i podsjetiti na ljetne večeri, klubove na otvorenom i dobru atmosferu uz koktel u ruci. Svakako preporučujemo da virtualno pozovete na party i prijatelje jer iako ste razdvojeni, ništa vas ne sprječava da partijate skupa i kujete planove za ljeto. Do tada uživajte doma uz Studio LIVE Session.

Mash-up glazbene poslastice očekuju vas svaki petak. Za tjedan dana rasplesat će vas DJ Em Bee, mnogima poznat s vrhunskih R'N'B Confusion partyja.

Subotom vas očekuje nešto drugačija zabava. Club nights koje vam u vaš dom donose DNEVNIK.hr i A1 Hrvatska baziraju se više na techno i house glazbi koju vam donose legende elektronske scene koje su svoje dugogodišnje karijere gradile i izvan granica Lijepe Naše.

Pogledajte propušteno

Ako ste koji nastup propustili, pogledajte ga na službenoj stranici Studio LIVE Sessiona, na kojoj osim svih prošlih nastupa možete pogledati i kada su na redu sljedeći te saznati sve o našim DJ-evima.

