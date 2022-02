Dino Jelusić će se 26. ožujka na koncertu u Areni Zagreb pridružiti Parnom valjku na koncertu u čast Akiju Rahimovskom.

Domaći pjevač Dino Jelusić na Instagramu je objavio veliku vijest, zbog koje je iznimno počašćen.

"Sada je službeno, mogu i ja objaviti. 26. ožujka Arena Zagreb. Čast mi je biti dio ovog, sve za Akija", napisao je Dino u opisu objave na kojoj je sve objasnio.

"Izuzezno sam počašćen da mogu objaviti poziv da pjevam kao gost Parnom Valjku na koncertu u čast Akiju. Aki je i uvijek će biti inspiracija za sve koji se žele baviti glazbom i vladati pozornicom", stoji u objavi.

"Kada sam vidjela objavu u vezi koncerta u čast Akija, prvi si mi bio u mislima, pomislih da ćeš biti tu jer trebaš i zaslužuješ", "Super, zasluženo. Nema toga što ti ne možeš izvesti", "Znala sam" Ja sam odmah rekla da ćeš sigurno ti pjevati na tom koncertu", "Predivno", samo su neki od komentara koje je dobio.

Za In Magazin je na Akijevu sprovodu Dino istaknuo kako na njega ima samo divna sjećanja. "Imao sam tremu svaki put kada bih ga vidio, ali trema bi prestala nakon dvije sekunde. On je izvan pozornice bio takav da je toliko bio jednostavan, toliko normalan da si jednostavno imao osjećaj kako dijelite njegov uspjeh. Svaki naš susret je bio lijep, a posljednji susret je bio posebno lijep jer smo pjevali zajedno", rekao je Jelusić. Prisjetio se i kako je primio vijest o Akijevoj smrti. "Taj dan sam bio potpuno van svega. Malo je nestvarno, kao što je bilo nestvarno kada je Oliver otišao. Djelovalo mi je kao da je on besmrtan, kao da ćemo zauvijek gledati Parni valjak na pozornici", ispričao je.

Koncertom “Valjak i prijatelji: Dovoljno je reći…Aki” članovi benda Parni valjak će uz pomoć mnogobrojnih glazbenih prijatelja i zajedno s publikom odati počast čovjeku koji je svojom energijom postao sinonim vrhunskog frontmena i rock pjevača naših prostora. “Na pozornici će nam pomoći prijatelji glazbenici, ali najviše i najglasnije ćete nam pomoći upravo vi” nedavno su svojoj publici poručili članovi benda, putem društvenih mreža.

Kako je već istaknuto, svi preostali koncerti prethodno najavljene turneje “Parni Valjak 2022 Tour” su otkazani, a ulaznice kupljene za koncerte u drugim gradovima ne mogu se iskoristiti za ovaj koncert te ih je moguće vratiti na prodajnim mjestima gdje su kupljene, u zakonskom roku.

Aki je iznenada preminuo u subotu, 22. siječnja, u bolnici u Novom Mestu, u kojoj je završio nakon što mu je naglo pozlilo. Imao je 66 godina.

Ostat će upamćen kao jedan od najvećih vokalnih interpretatora, frontmen Parnog valjka i neumorni glazbenik koji je kroz pet desetljeća karijere svojim jedinstvenim glasom i neumornom energijom izvedbe obilježio živote svih generacija.

