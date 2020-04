Dina spada među iznimno rijetke glazbenice, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijelome svijetu, jer i ovu pjesmu modernog pop izričaja potpisuje u potpunosti sama.

„Tu“ nije samo nova pjesma glazbenice Dine Rizvić, nego je i potvrda njezinog nevjerojatnog talenta. Dina spada među iznimno rijetke glazbenice, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijelome svijetu, jer i ovu pjesmu modernog pop izričaja potpisuje u potpunosti sama. I tu nije samo u pitanju glazba, tekst i aranžman, nego i mix, programiranje, produkcija te je čak odsvirala i sve instrumente. Kombinacija pop zvuka, elektronike, ali i gitarskog riffa sjajno se uklopila, dok je Dinina nježna vokalna interpretacija tu kao svojevrsni balans. Tako da uz ovu pjesmu možete i zaplesati, ali i sanjariti.

Pripadajući video spot je u skladu s njezinom vokalnom interpretacijom, ali i plesnim ritmom te ga prate sjajne ilustracije Lane Deković, kao i plesačica Ena Kisiček. Spot potpisuje Beyond Pines Films.

„Ova pjesma me posebno veseli jer je nastala u stilu koji me oduvijek privlačio i koji je drukčiji od svega što sam do sada napravila na hrvatskom jeziku. Pjesma govori o dvoje ljudi koji se traže u svemiru misli, ljubavi i tišine koji je uvijek tu negdje svuda oko nas. Nadam se da će vam se svidjeti i puno pozdrava iz sunčanog Londona“, poručila je svojoj publici Dina Rizvić.