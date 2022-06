Alternativni naslovi: Indirekt vas poziva na svoj deseti rođendan - impresivni lineup već je spreman u Umagu!

U indie krugovima lipanj znači samo jedno - Indirektom pozdravljamo dolazak ljeta! Ovaj prvi hrvatski festival nezavisne glazbe nesumnjivo je brzo postao miljenik publike, a kvalitetnim lineup-ovima i vjernim pratiteljima brzo je stigao do svoje jubilarne desete obljetnice. A evo što vas ove godine čeka u Umagu…

Urban&4, ABOP, Porto Morto, Stray Dogg, nemanja, ROLO, The Black Room, Barbara Munjas, Regen i Kris već su ranije najavljeni izvođači ovogodišnjeg 10. Indirekt festivala, a ovaj će dojmljivi popis zaokružiti još 3 zvučna izvođača: kantautor Fallen Down Moon, The Siids te industrial electro punk pioniri Baden Baden.

Glazbenim znalcima Baden Baden neće biti stran. Bend je to poznat po čestim promjenama zvuka, stila i raspoloženja, a u Umag nam stižu na krilima nove reinkarnacije sa specijalnim ‘jednom u životu’ sessionom, pripremljenim posebno za ovogodišnji Indirekt. Baden Baden svira Eurosong, a kako samo ime kaže, setlista je to u koju su utkali njihovu viziju pjesama Eurovizije osmišljenu u doba pandemije.

Dok Badeni plešu na rubu slatkog iščekivanja, Fallen Down Moon najavljuje iskrene emocije i skladbe koje će obožavati svaki iskreni ljubitelj americane i folka. Njegov album prvijenac „Way Back Home“ snimljen u Medulinu, objavljen je 2020. godine. Iza pseudonima Fallen Down Moon inspiriranog pjesmom The Walkaboutsa krije se kantautor Zvonimir Buktenica koji ujedno i službeno otvara ovogodišnji festival 9. lipnja u ItIstria wine baru u centru Umaga u 20 sati.

Nešto kasnije, u American Baru, mjestu odakle je Indirekt i krenuo davne 2013. godine, proslava se nastavlja uz The Siids. Ovaj se riječki electro-rock duo na sceni etablirao kao glazbeni projekt vrijedan pažnje, a karakterizira ih specifičan zvuk, odlična produkcija, zanimljiva estetika video spotova i profesionalan odnos prema onome što vole i stvaraju. Članovi benda Darko Terlević i Stanislav Grdaković svoj su glazbeni izričaj brusili tijekom putovanja u daleku Australiju na kojem su pronašli inspiraciju za glazbu koju žele svirati i stvarati.

Umagu malo boje dodaju Petra Divković, Nikolina Žabčić i Nikola Grabovac

Indirekt je uvijek bio arts & music festival, pa ne iznenađuje da osim serviranja vrhunske glazbe, misija festivala je i stvaranje galerije na otvorenom, u gradu koji je nekada u malenoj ulici Dante bio upisan na mapu izložbenih događanja svjetske suvremene umjetnosti.

Umaške fasade do sada su oslikavali brojni velikani hrvatske suvremene umjetnosti poput Mirona Milića, Stipana Tadića, Sebastijana Dračića i Eugena Varzića, a neke su danas proslavljene umjetnice, kao što je primjerica Tea Jurišić (Kvar Illustration) svoje prve murale oslikale upravo na Indirektu. Od samih početaka, mali Indirekt podržava umjetnike u nastajanju pa će tako ove godine svoj pečat gradu dati studenti Akademije likovnih umjetnosti Petra Divković, Nikolina Žabčić i Nikola Grabovac.

PR Foto: PR

Petra Divković bavi se ilustracijom i stripom, a njene su radove mogli vidjeti posjetitelji zagrebačke Laube. Kroz svoj rad, istražuje motive stvarnih i imaginarnih ljudskih i životinjskih likova kroz njihovu transformaciju i stiliziranje, kao i egzistencijalne situacije koristeći karikaturu, apstrahiranje i tekst. Nikolina Žabčić je ilustratorica i animatorica. Uz studij, ilustrira slikovnice i dizajnira naslovnice za slikovnice. Pored brojnih skupnih izlaganja, imala je 5 samostalnih izložbi u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Također umjetnik koji se zagrebačkoj publici predstavio u Laubi, Nikola Grabovac bavi se ilustracijom, skulpturom, fotografijom, dizajnom i tu ne staje. Kroz svoje radove istražuje ljudskost, osjećaje, razum i ideje. Znamo da će oslikati svoj mural u Umagu, a nakon toga vjerujemo da će se o ovim umjetnicima u javnosti puno govoriti.

A gdje je more tu je i knjiga



Na obalu najstarijeg svjetionika u Hrvatskoj, u savudrijski kamp Veli Jože stiže i projekt iz zagrebačke Bookse - Učitavanje. Projekt je to u skladu s težnjama Indirekta da stvori platformu za predstavljanje mladih i neafirmiranih književnika, odnosno u slučaju Učitavanja - pjesnika i prozaika. Jedan od pokretača projekta Vigor Vukotić, na Indirektu će održati posebno izdanje Učitavanja: s Dušanom Strajnićem (Stray Dogg) i Rokom Crnićem (Porto Morto), razgovarat će u jedinstvenom formatu za sve ljubitelje pisane (pjevane) riječi.

Uz glazbu, umjetnost i književnost - na Indirektu vas od 10. do 11. lipnja očekuje i sajam rukotvorina Artwood u sklopu kojega će se između ostalog predstaviti i nova zvijezda na modnom nebu, brend Lagom. Sve audiofile razveselit će i Sajam vinila tijekom cijelog trajanja festivala.

Uspomene iz ljetnog kampa koje se zauvijek pamte



Tik do mora, u zaklonu borove šume, na samo par koraka od stage-va, kamp Veli Jože nudi smještaj za sve vesele kampere i prijatelje festivala. Red glazbe, red mora i popratnih sadržaja formula su našeg dobrog raspoloženje.



Opustite se vježbajući jogu uz miris borova, potražite spas od ljetnih vrućina u osvježavajućem moru, oporavite se od možda mrvicu pretjeranog uživanja u koncertima - kamp se nalazi na optimalnoj lokaciji.



Odmorite se, uživajte s prijateljima i sa stilom dočekajte ljeto. Priuštite sebi ovo iskustvo i nabavite svoju ulaznicu putem Entrio sustava.



Podsjećamo da se smještajni kapaciteti brzo popunjavaju, pa savjetujemo da svoja mjesta u Indirekt kampu osigurate čim prije. Sve informacije možete pronaći na društvenim mrežama festivala Indirekt - music&art festival.



Program je sufinanciran sredstvima Grada Umaga, Turističke zajednice Grada Umaga te sredstvima iz natječaja Jer svirati se mora 2, Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog društva skladatelja.