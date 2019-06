Koncertom u Opatiji Davor Radolfi krenuo je na jednogodišnju turneju ''Adriatica Latina“ kojom namjerava obići cijelu Hrvatsku.

Energičnim koncertom na prepunoj opatijskoj Ljetnoj pozornici ikona domaće latino-pop glazbe, pjevač Davor Radolfi (63) proslavio je svečani jubilej, 30 bogatih godina samostalne karijere. Bila je to rasplesana i vatrena noć uzbudljivog južnoameričkog ritma s primjesama tradicionalnog mediterana; posebnog glazbenog miksa kakav domaća publika već desetljećima jedino može vidjeti i čuti u repertoaru ovog cijenjenog glazbenika. Zbog toga su mnogi, sasvim očekivano, potegnuli i po nekoliko stotina kilometara da bi uživali na ovom jedinstvenom događaju.

Kao posebnu počast Radolfiju, Opatija mu je na vrhuncu koncerta pripremila i spektakularan vatromet tako da je grad doslovno gorio, a pjevačevi glazbeni gosti Zorica Kondža, Bruno Krajcar, klapa More i grupa Ritmo Loco sjajno su se uklopili u ovu dinamičnu i zabavnu ljetnu priču.

''Godinama surađujemo i prijateljujemo, Davora ne možete ne voljeti. I dalje nastupa s onim iskrenim dječačkim šarmom kakav je bio i kao mladić, a njegova publika ide za njim gdje god on nastupao. To je velika vrijednost na našoj sceni i čast mi je da sudjelujem u ovoj posebnoj obljetnici'', istaknula je uoči nastupa diva dalmatinske glazbe Zorica Kondža.

U Opatiji je s Radofijem premijerno izvela njihov novi duet, obradu njezine nekadašnje pjesme ''Đelozija“.

''Iako je koncert imao svoj raspored, pripremali smo ga intenzivno nekoliko tjedana, na licu mjesta, kako je večer odmicala, sve sam promijenio. Vidjeli ste iznenađena lica i smješak mojih kolega glazbenika kad sam se neplanirano spustio u publiku. To se jednostavno dogodi u trenutku jer mi pjevači smo ovdje isključivo i samo zbog te publike; ljudi koji te ponesu i koji su zasluženi što postojiš'', kazao je uzbuđeni Radolfi nakon koncerta ispraćen ovacijama i nekoliko puta pozivan na bis. Vrhunac večeri bio je nesumnjivo njegov skok s bine i silazak među publiku kad se pridružio svojim mnogobrojnim obožavateljicama u prvim redovima i s njima zaplesao salsu.

A samom pjevaču, rekao nam je, najemotivniji dio večeri bilo je neočekivano istrčavanje na pozornicu njegove šestogodišnje unuke Eme koja je voljenom didi donijela cvijeće i snažno ga izgrlila.

Koncertom u Opatiji Davor Radolfi krenuo je na jednogodišnju turneju ''Adriatica Latina“ kojom namjerava obići cijelu Hrvatsku. Njegovi najbliži suradnici, producent Robert Marušić i menadžer Ljubo Šeperić najavljuju u idućim mjesecima nastupe na atraktivnim koncertnim prostorima od Dubrovnika do Vukovara.

Kad su ga upitali zašto je odabrao baš Opatiju za početak svoje turneje, popularni glazbenik otkrio nam je da se na ovoj istoj Ljetnoj pozornici, prije više od tri desetljeća do ušiju zaljubio u svoju suprugu Jasnu i da je to mjesto za njega prekretnicu u životu. Kazao je to Radolfi, zagrlio dirnutu suprugu, kćer Saru, unučicu Emu i na vrlo dirljiv i romantičan način zaključio večer svog zasluženog glazbenog trijumfa.