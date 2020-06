David Matići je autor glazbe, teksta i aranžmana, a želja mu je bila da spot pjesme "500 km" prenese i oživi vribu 80-ih.

David Matići je glazbenik, pjevač i producent iz Slovenije koji se hrvatskoj publici predstavlja sa svojim novim singlom “500km.”

Pjesma je nastala tijekom putovanja iz njegovog rodnog grada Ptuja prema Splitu, gdje je išao provesti vikend sa svojom tadašnjom djevojkom, a od lani suprugom. 500km je upravo udaljenost između ova dva grada. “Mislim da svi koji pokušavaju održavati vezu na daljinu znaju koliko to može biti stresno i teško, te će se lako poistovjetiti s pjesmom”, komentirao je.

Autor glazbe, teksta i aranžmana je sam glazbenik, a ujedno se pobrinuo i za ideju oko snimanja spota. U samoj realizaciji spota mu je pomogao prijatelj snimatelj/montažer Aleksander Kondrič kojem je ovo bio prvi glazbeni video uradak.

“Kako sam veliki ljubitelj glazbe i filmova 80-ih, želja mi je bila da spot prenese i oživi vibru upravo iz tih godina....mlađim generacijama vjerojatno nisu ni poznate serije kao npr. 'Miami Vice', ali oni nešto stariji poput mene će se zasigurno prisjetiti. Sam spot je koncipiran kao mini film, a radnja bi išla ovako: Braća detektivi (koje smo utjelovili upravo moj brat i ja) su u potrazi za otetom djevojkom dobili poziv mafijaškog šefa koji u zamjenu za djevojku želi mistični predmet kojem namjena i svrha nije u potpunosti razjašnjena. U potrazi za predmetom sukobljavaju se sa sitnim kriminalcima i provaljuju na tajnu lokaciju. Kada konačno dolazi do razmjene, detektivi spašavaju otetu djevojku, a mafijaški šef prekasno shvaća da je prevaren i da mistični predmet koji je preuzeo nije original već kopija” opisao je David.

U spotu se također kao glavni negativac pojavljuje mladi hrvatski glumac Paško Vukasović kojeg sve češće imamo priliku gledati u filmovima i serijama.

Jedan od Davidovih glazbenih uzora s ovih prostora je i hrvatski kralj funk glazbe - Dino Dvornik, u čijim pjesmama često pronalazi inspiraciju. Upravo zato se hrvatskoj publici i želi predstaviti s pjesmom koja zvukom podsjeća na to sjajno glazbeno razdoblje.

“Mišljenja sam kako je glazba 80i bila ne samo popularna nego i vrlo kvalitetna, pa je upravo to zvuk kojem se i ja dobrim dijelom želim približiti te kojemu težim.

Pretpostavljam da će se ova pjesma najviše dopasti publici srednjih godina u kojima će probuditi blagu nostalgiju, ali bi mi bilo jako drago kada bi stekao simpatije i mlađih slušatelja s obzirom na to da ovaj glazbeni pravac na globalnoj razni bilježi sve veći "come back”, zaključio je glazbenik.

David se glazbom bavi od svoje šesnaeste godine. Počeo je kao beatboxer i producent hiphop glazbe, a kasnije je nastupao kao pjevač u Big bandovima i combo grupama. U Klagenfurtu(AUT) je studirao Jazz pjevanje u razdoblju od 2012. godine do 2018. godine. Godine 2016. je nastupio u emisiji "Slovenia ima talent" na Pop Tv-u, te je završio kao finalist. Od tada redovno nastupa kao vokalist u orkestru za show "Ples sa Zvijezdama" (Pop TV) u Sloveniji.

Poslušajte pjesmu „500km“ koja će vas sigurno vratiti u zlato doba hrvatske glazbe!