Danijela Martinović kaže kako je sve svoje vrhunske pjesme snimala u nevjerojatnim uvjetima pa je tako i spot za najnoviju "Ljubav ne odustaje".

Diva hrvatske glazbene scene Danijela Martinović predstavlja svoju novu pjesmu "Ljubav ne odustaje".

Jedinstvena je to pjesma, koja se dugo čekala:

"Vrlo je teško opisati kakva je to pjesma, jer ona ima toliko snažnu poruku. Ovo je zapravo pjesma budućnosti koja ima svoju prošlost", govori Danijela o pjesmi na koju je iznimno ponosna. Na prvo je slušanje znala kako se radi o velikoj pjesmi.

"Zaista sam čitavim svojim bićem uvjerena da me ta pjesma stvarno tražila, a ja sam je dugo čekala i napokon smo se zagrlile! Kad se dogodi tako velika pjesma onda to znaš od prvog trenutka. Razum može odabrati drugačije, no srce uvijek ispravno osjeća."

No za pjesmu poput ove, mnogo toga se moralo poklopiti:

"Kad sam u životu imala tako velike pjesme one su se dogodile. Jer da se takve pjesme ne događaju onda bi svi uvijek radili samo najveće pjesme. Kao kad se jednom u sto godina mjesec preklopi preko određene planete - eto upravo to se dogodilo i s ovom pjesmom, i svakim trenutkom sam u to sigurnija."

Poklopiti se morala i prva suradnja glazbenice i autora Mire Lesića, čija je želja već dugo bila napisati pjesmu za Danijelu. Danijela zajedno s Mirom i Ines Prajo potpisuje i tekst.

"Sad sam pišući dobila taj filigranski osjećaj, jer samo zamijeniti mjesta riječima može imati drugu težinu u tekstu. Ines i Miro su vjerovali mojoj intuiciji i dali mi potpunu slobodu dok nisam rekla imamo je! A viknula sam točno tako i skočila sa stolice kad smo došli do rečenice 'Ljubav ne odustaje, nepobjediva je!"

Snažne poruke iz pjesme, uvijek, kaže Danijela, imaju vezu sa stvarnim životom: "Kao kad pišem poetske zapise uvijek se referiram na neka svoja iskustva, jer mislim da je istina ono što ne treba premosnicu do drugog srca. Srce uvijek prepozna istinu i ovo nije poetski zapis nego istina. Instinktivno sam tako pjevajući uz Mira i gitaru mijenjala dijelove teksta."

Spot je sniman u kamenolomu u režiji Darija Radusina, no u nimalo zahvalnim uvjetima:

"Ja svaki jači vjetar koji puše zovem bura, e tako je tog dana u Zaprešiću puhala dakle bura koja je tako snažno nosila oblake da nismo uspjeli snimiti ni jednu scenu koliko se svjetlo mijenjalo. Do zadnjeg kadra mi je brada toliko cvokotala da sam je doslovno rukom držala dok nisu rekli da snimaju. Promrzla sam do kosti, ali to definitivno doživljavam kao dobar predznak jer, ni sama ne znam zašto, ali sve svoje najveće pjesme snimala sam u nevjerojatnim uvjetima i rezultat je bio vrhunski."