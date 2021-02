Ljubavnici svakog Valentinova objave ljubavnu baladu, a to su učinili i ovog puta sa "Suzom ledenom".

Ljubavnici opet imaju baladu koja će obilježiti ovu zimu i proljeće. Naime, kao i svake godine, mjesec ljubavi rezerviran je za novu pjesmu Ljubavnika, a sudeći prema prvim reakcijama nema sumnje da će "Suza ledena“ brzinom munje postati jedna od slušanijih pjesama.

Ljubavnici svakog Valentinova objave ljubavnu baladu, a svakom svojom pjesmom dosegnu izvrsne rezultate na domaćim top ljestvicama te YouTube-u. Ova vesela petorka već nosi i titulu "kraljeva YouTube-a“, a ako uzmemo u obzir da malo koji domaći izvođač uspije doći među pet najslušanijih pjesama na tom internetskom kanalu, onda možemo reći da tu titulu zaista i zaslužuju.

"Suza ledena“ opet je proizašla iz pera pjevača Marija Regelje, no ovaj puta pomogla mu je i Antonija Šola.

"Glazbu sam napravio ja, a tekst sam slagao zajedno s Antonijom. Mislim da dobro funkcioniramo kao tim. Antonijina ženska perspektiva i moja muška, zapravo su sjajna kombinacija da pjesma lakše dođe i do žena i do muškaraca. Aranžman smo povjerili Luki Kovačiću jer on je naprosto najbolji za to“, rekao je Mario Regelja koji je s dečkima snimio i sjajan spot za novu pjesmu.

Video spot se snimao u Gradskom kazalištu Jastrebarsko, a sve pod redateljskom palicom Matije Škalića, Tomislava Katanca i Igora Stankovića.

"Korona je napravila svoja. Nema više ljudi na setu kao nekada. Ovoga puta smo svi zasukali rukave – dečki, njihov menadžer i ja. Sami smo složili scenu i mislimo da imamo sjajnu priču. Odlučili smo se i za green key efekt i mislim da smo uspjeli na najbolji način prenijeti emociju pjesme. Zapravo, super je kada svi radimo sve. Tako više cijenimo ono što smo napravili. Ima ova korona svojih mana, ali ima i prednosti – povezuje ljude“, ispričao je Matija Škalić, sve popularniji mladi redatelj.

Ljubavnici su tako s pjesmom "Suza ledena“ još jednom pokazali da su pravi majstori kada su emocije u pitanju. Znaju dečki kako doći do srca svoje publike, a nema sumnje i da znaju kako u vrijeme krize razveseliti svoju publiku.