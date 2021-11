Organizatori nagrade Rock&OFF najavili su kako će se dodjela održati uživo, sukladno epidemiološkim mjerama na snazi.

Četvrta dodjela nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off održat će se 5. veljače 2022. godine u zagrebačkoj Tvornici kulture! Organizatori nagrade najavili su kako će se dodjela održati uživo, sukladno epidemiološkim mjerama na snazi.

Ove godine početkom veljače dodjela Rock&OFF nagrada održala se također u Tvornici, no za razliku od prethodnih godina kada je nezavisna novinarska glazbena nagrada bila najveći tulum na hrvatskoj sceni, zbog pandemije je održana u krugu nominiranih te glazbenika koji su svojim nastupom uveličali tu večer.

"Teško je za povjerovati da su već tri izdanja iza nas, a za manje od tri mjeseca održat će se i četvrta dodjela nagrada Rock&Off. Drago nam je da se nagrada isprofilirala među glazbenicima i novinarima te da je široj javnosti pokazala neka nova imena kojima hrvatska glazbena scena obiluje. Nezahvalno je iz današnje pozicije prognozirati kako će točno dodjela izgledati za tri mjeseca, ali ako smo prošle godine mogli održati visoki nivo produkcije dodjele, vjerujemo da ćemo to ponoviti, a ako prilike dopuste i nadmašiti", rekao je Davor Drezga, voditelj projekta.

Rock&OFF nagrada ponovno će se dodijeliti u deset kategorija, a žiri u sastavu novinara koji prate domaću glazbenu scenu odlučit će tko će odmjeriti snage u kategorijama Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak godine, Koncertni izvođač godine, Rock&Off izvođač godine, Pop&Off izvođač godine, Rap&Off izvođač godine, Jazz&Off izvođač godine, Electro&Off izvođač godine te će se ponovno dodijeliti i Iskonova nagrada publike.

Uskoro će biti objavljeno još noviteta koje su organizatori pripremili, a uz nekoliko projekata koji su proizašli iz ove nagrade (Skener, Radio, Mala škola Rock&Offa), ove godine su nagrađeni i nominirani izvođači iz kategorije Veliki prasak bili i dio prve Rock&OFF turneje. J.R. August, Je Veux, Aklea Neon, BluVinil, Ogenj i The SIIDS nastupili su u sedam hrvatskih gradova u kojima publika nema često priliku poslušati mlade i kvalitetne bendove, kao što je to slučaj u većim gradovima u Hrvatskoj.

"Kao i svake godine do sada, i ove godine smo pripremili novost na Rock&Off platformi, a to je u suradnji s Iskonom i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH ove godine bila Rock&OFF turneja koja je posjetila sedam gradova i to Đakovo, Kutinu, Jelsu, Knin, Samobor, Ozalj i Motovun gdje je šest izvođača nastupilo pred publikom pred kojom u većini slučajeva nisu imali priliku nastupati, a sami klubovi i TZ-ovi koji su sudjelovali na turneji su potvrdili suradnju i za narednu godinu. I ove godine pripremamo neke novitete, pa zapratite naše web rockoff.hr", rekao je Krešimir Blažević, direktor nagrade.

