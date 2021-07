U današnjem programu poslušajte nastup zbora Domaćigosti, pogledajte otvorenje izložbe U fokusu te pogledajte filmove Jump, Ova kiša neće nikad stati i Terenski vodič Ulyssesa S. Granta

Četvrti dan Festivala tolerancije Bundekom su se širili zvuci ponajboljih hrvatskih instrumentalista banda Marko Bosak i The Bonebomb, koji su obradili najveće hitove The Allman Brothers Banda, Greateful Deada i drugih rock glazbenika koji su obilježili prošlo stoljeće.



Ljubitelji nogometa mogli su pogledati dva filma koja tematiziraju nogomet, Dva poluvremena u paklu i Bijeg u pobjedu. Oba filma prate ratne zarobljenike koji igrajući nogomet imaju druge planove.



Također, na programu je bila i glazbena poslastica, film The Nowhere Inn, o glazbenici Annie Clark, poznatijoj kao St. Vincent, metafikcionalna priča o kreativnim snagama koje se povezuju kako bi snimile dokumentarac o glazbi, turnejama i scenskoj prisutnosti St. Vincent.



Danas iz programa se izdvaja film Jump koji je na programu od 18.00 sati, radnja filma događa se tijekom američkog Dana zahvalnosti 1970., kad Američka obalna straža kreće ususret sovjetskom brodu usidrenom blizu obale kod Martha's Vineyarda. Litvanski mornar skače preko ledene vode na američki brod, očajnički želeći slobodu.



Od 19.45 sati možete pratiti otvorenje izložbe U fokusu, koja je producirana u suradnji s UNHCR-om. Izložba tematizira pitanje izbjeglica u hrvatskom društvu. Izložba je spoj znanosti (dr. sc. Vladimir Cviljušac) i umjetnosti (Helena Klakočar, Tisja Kljaković Braić i Milan Trenc).



U 20.00 sati možete poslušati nastup zbora Domaćigosti, zbora koji okuplja ljubiteljice i ljubitelje pjevanja koji doprinose glazbenoj i kulturnoj raznolikosti hrvatskog društva pjevajući pjesme iz raznih dijelova svijeta. Glavni cilj im je doprinijeti integraciji izbjeglica i tražitelja azila, ali i svih koji su došli u Hrvatsku potražiti dom.



Film Terenski vodič Ulyssesa S. Granta na programu je od 20.30 sati. Film je sniman 16 milimetarskim filmom u nacionalnim vojnim bazama, močvarištima, šumama i predgrađima nastalima na mjestu nekadašnjih bojišta, a prati put generala Granta prema oslobođenju američkog juga. Film je dijelom putopis, dijelom esejistički film, a dijelom krajobrazni dokumentarac koji će nas provesti od granice Teksasa i Louisiane do otočkog zatvora u blizini obale Nove Engleske.



Večer će zatvoriti film Ova kiša neće nikada stati koji je na programu od 21.30. Film prati sirijsku obitelj koja se nakon rata raštrkala po Europi, točnije, radnja prati jednog od sinova koji volontira u Crvenom križu i bavi se drugim oružanim sukobom, ovog puta u Ukrajini.



Sav program je besplatan, a kako biste osigurali svoje mjesto na vrijeme, dođite ranije i narukvice preuzmite na lokacijama.