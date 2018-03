Čarobni zagrebački festival WELOVESOUND, kako su ga nakon prvijenca prošle godine nazvali mnogi posjetitelji, najavljuje ovogodišnje izdanje za 2. lipnja na velikom jezeru Jarun.

Koncept ovog festivala je sinergija vrhunske urbane glazbe i kvalitetnog zvuka, više osjetilno iskustvo daje i samo prostorno uređenje koje nas vodi na novo nezaboravno putovanje.

Ricardo Villalobos ima posebno mjesto na svjetskoj sceni elektroničke glazbe. Poznat po svojim osebujnim DJ setovima, koji se mogu definirati samo kao vožnja kroz razne žanrove elektronike ali i razne vremenske periode. Mnogim DJima i producentima diljem svijeta Ricardo predstavlja vječnu inspiraciju, a posjetiteljima nezaboravno iskustvo uživanja u kvalitetnoj glazbi. Uz Ricarda Villalobosa nastupit će i nekoliko poznatih svjetskih DJ zvijezda, ali i talentiranih domaćih snaga čija imena ćemo saznati uskoro.

Jezero Jarun, njegov južni dio kod rukometnih igrališta na pijesku, idealna je nova lokacija okružena zelenilom, a opet dostupna sa svih strana i sa svim prijevoznim sredstvima. Posjetitelje će od ulaska na jezero Jarun voziti i mini autobusi. Festival ove lipanjske subote počinje u 19 sati sa zalaskom sunca i na ovoj lokaciji traje do 5 ujutro. Željnima daljnjeg plesa i provoda na raspolaganju je after party u legendarnom zagrebačkom klubu The Best.

Festival #WELOVESOUND održava se u suradnji s Gradom Zagrebom. #WELOVESOUND organizira iskusna ekipa koja stoji iza Sonus festivala, drugu godinu zaredom proglašen najboljim festivalom u Hrvatskoj, ali i jednom od najboljih svjetskih festivala, koji godinama na Pag dovodi desetke tisuća mladih željnih dobre zabave. Uz vrhunske DJ-e i produkciju koja ostavlja bez daha, festival koji od prošle godine širi dobre vibracije ucrtao je Zagreb na kartu najpoželjnijih party destinacija u lipnju.

U prodaji su early bird ulaznice po povoljnijoj cijeni i dostupne su putem web stranice festivala: http://we-love-sound.com/tickets/