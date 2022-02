Calvin Harris jedna je od najvećih zvijezda u povijesti EXIT festivala, a upravo on predvodi moćnu objavu od čak 64 novih imena.

Calvin Harris, najuspješniji DJ i producent svih vremena, stiže na EXIT festival! Ovaj višestruko nagrađivani glazbeni superstar predvodi moćnu Exitovu objavu od 64 nova imena, među kojima su James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, ZHU, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Satori, Denis Sulta, Mathame, Sepultura, Napalm Death i mnogi drugi izvođači s čak pet festivalskih pozornica Petrovaradinske tvrđave, koji zajedno broje preko nevjerojatnih 50 milijardi pregleda na You Tube i streaming platformama! Svi oni pridružuju se već ranije najavljenim Nicku Caveu & The Bad Seeds i Borisu Brejchi na novom izdanju festivala, koje će biti održano od 7. do 10. srpnja 2022. pod sloganom „Zajedno. Zauvijek!“, a uskoro stiže još velikih glazbenih imena!

Calvin Harris jedna je od najvećih zvijezda u povijesti EXIT festivala! Apsolutnog headlinera Glavne pozornice magazin Forbes je šest godina zaredom stavio na #1 mjesto liste najplaćenijih DJ-eva na svijetu, sa zaradom većom od 300 milijuna dolara, što je čak tri puta više od ukupne zarade Davida Guette i Martina Garrixa. Ovaj megauspješni producent, pjevač i tekstopisac do sada je osvojio 32 najprestižnije glazbene nagrade, uključujući Grammy, Billboard, MTV i Brit, uz čak 118 nominacija! Suradnje s Rihannom, Ellie Goulding, The Weeknd-om, Dua Lipom, Pharrellom Williamsom i Migosima samo su neki od bezvremenskih megahitova s njegovim potpisom. Poznat je po obaranju rekorda i postavljanju standarda – njegove pjesme imaju impresivnih 35 milijardi audio i video streamova, i prestigao je Michaela Jacksona po broju pjesama s jednog albuma koje su se našle na britanskoj top 10 listi!

Od kada je pobijedio na jednom britanskom natjecanju, pop, R&B i soul pjevač James Arthur osvaja svijet, a sada stiže na Exitov Main Stage, brojeći u ovom trenutku preko pet milijardi pregleda i streamova! Njegova interpretacija pjesme „Impossible“ dostigla je prvo mjesto na britanskoj top listi singlova i postala najprodavaniji pobjednički singl cijelog natjecanja. Uslijedili su veliki hitovi poput „Say You Won't Let Go“, koja je također dostigla prvo mjesto na britanskoj top listi i postala jedna od najslušanijih pjesama na Spotifyu, zatim „Train Wreck“ i „Naked“, dok se njegov novi album „It'll All Make Sense in the End“, kao i svi prethodni, našao među prva tri najprodavanija albuma.

Australski reper Masked Wolf, koji se nalazi u vrhu Billboard liste najtraženijih novih izvođača, pridružuje se timu hitmakera na Exitovoj Glavnoj pozornici. Autor je planetarno viralne pjesme „Astronaut In The Ocean“, koja je proglašena za najveći hit 2021. godine na TikTok-u!

Još jedan „You Tube milijarder” koji stiže na Glavnu pozornicu je britanski DJ i hitmaker Jax Jones. Njegov proboj na glazbenu scenu dogodio se suradnjom s Dukeom Dumontom na singlu „I Got U“, koji je ubrzo dostigao prvo mjesto britanske top liste singlova. Nakon što je osvojio europske radijske stanice, njegov hit „You Don't Know Me“ s pjevačicom Raye nominiran je za Brit nagradu, a uslijedile su i brojne popularne pjesme, kao što su „Instruction“, na kojoj gostuju Demi Lovato i Stefflon Don, „Breathe“ i „All Day and Night“ u suradnji s Martinom Solveigom.

Jax Jones i još jedno novo Exitovo ime – DJ i producent Joel Corry, objavili su prošle godine zajednički singl „Out Out“, obradu planetarnog plesnog hita „Alors on Danse“, koja je naišla na odlične reakcije. Joel Corry je jedan od najvećih novih pop zvijezda u Velikoj Britaniji, koji je radijske stanice i fanove osvojio singlovima „Sorry“, „Lonely“ i „Head & Heart“.

Dvije pjesme koje su definitivno obilježile prethodnu godinu su klupska himna „Love Tonight“, koju na EXIT donosi australski acid house dvojac Shouse, i „Do It To It“, koju će za publiku Main Stagea izvesti ACRAZE. Svoje megahitove „Faded“, „In the Morning“ i „Working For It“ energično će predstaviti ZHU, a za najžešći zvuk ove pozornice bit će zadužena velika imena koja su označila povijest metala i današnju hardcore, new wave i post-punk scenu – kultna brazilska Sepultura, legendarna četvorka iz Birminghama Napalm Death, Blind Channel iz Finske i bjeloruski sastav Molchat Doma.

Dance Arenu osvajaju Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Denis Sulta!

Nastupe na jednom od najpoznatijih festivalskih plesnih podija – famoznoj mts Dance Areni potvrdili su predstavnica house zvuka, modna ikona i aktivistica Honey Dijon, predvodnik svjetske scene i producentski genij Maceo Plex, nizozemska senzacija koja iza sebe ima rasprodane dvorane i najuspješniji nastup na prošlogodišnjem Amsterdam Dance Event-u, jedan od trenutno najtraženijih techno producenata Reinier Zonneveld, zatim mladi Britanac sa zavidnom karijerom, glazbenim znanjem i svestranim pristupom dance muzici Denis Sulta, predstavnica nove generacije talijanske techno scene Anfisa Letyago, članovi uglednog Afterlife labela – techno duo Mathame, kao i slovenska house DJ-ica u usponu Brina Knauss. Umjetničku notu elektronskoj glazbi dat će jedinstveni izvođač Satori i svestrani multi-instrumentalist i live performer Monolink. Zajednički set s briljantnim techno zvukom donose kraljica palestinske scene, jedinstvena Sama’ Abdulhadi i ANNA, koja je svjetsku scenu osvojila dolaskom iz Brazila. Nova velika imena Dance Arene bit će objavljena uskoro!

Na Visa Fusion pozornicu stižu dobitnik Grammy nagrade za životno djelo i živa ikona punka Marky Ramone, jedan od pionira elektronske glazbe s balkanskim etno elementima Djaikovski, vodeći post-punk dark-wave bend She Past Away, jedan od koncertno najaktivnijih i najatraktivnijih bendova regije – punk-folk bend Brkovi, kultni riječki i ponovo okupljeni pankeri Paraf, kao i Prti Bee Gee, Vizelj, Coach Party i Sana Garić.

Žestoku Explosive pozornicu predvode Bury Tomorrow, Discharge, Incantation, Moscow Death Brigade, Nervosa i Tankard, a svirke će pojačati i Architect of Pain, Black Tooth, Chains, Heresy, Madvro, Misconduct, Noctiferia, Oathbringer, Progon, Shining, Stranger, Terminal Prospect i The Understones.

Na X bass Pit stageu nastupit će lokalni drum’n’bass izvođači Baboon, Bane, Bo Jah MC, Buzzin, Codex, Drop Sensei, Euphorics, Indukt, Nemy, Souldrive, Synchronicity, Thys i Vetas.

Slavni britanski magazin NME nedavno je nominirao EXIT za najbolji festival na svijetu! Izuzetne novosti su i da EXIT ulazi u Metaverse i najavljuje predstavljanje specijalne digitalne umjetnosti u obliku nezamjenljivih tokena, odnosno NFT-ova. Prvu NFT kolekciju, koja će uskoro biti dostupna, EXIT kreira u suradnji s velikim glazbenim zvijezdama današnjice.

EXIT festival će biti održan od 7. do 10. srpnja 2022. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena, kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, ZHU, Mathame, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Brkovi, Paraf, Vizelj, Coach Party, Sana Garić, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a nova imena stižu uskoro!

U prodaji su četverodnevne ulaznice po cijeni od 460 kn uz uštedu od 60%. Njihov kontingent je limitiran i kada se rasprodaju u ponudi će se naći ulaznice s višom cijenom. Jednodnevne ulaznice za petak, 8. sprnja, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds dostupne su po poklon cijenama, s više od 40% popusta. Cijena regularnih jednodnevnih ulaznica je 235 kn, fan pit ulaznice su dostupne po cijeni od 325 kn, a VIP po cijeni od 805 kn. Ulaznice se mogu kupiti na prodajnim mjestima i online na stranicama Entrio.hr-a i na stranicama EXIT festivala.

Jedna od najljepših Hrvatica u rijetkom izlasku otkako je postala majka servirala dekolte od kojeg zastaje dah! +26

Brad Pitt iznenadio novim potezom, Angelina Jolie ga je toliko razbjesnila zbog onog što je učinila pa ju je tužio! +16